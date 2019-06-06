Новые автобусы ЛИАЗ вышли на улицы Астрахани

На маршрут № 25 «Улица Жилая — улица Кубанская» вышла первая партия автобусов ЛИАЗ. Это новые современные транспортные средства, они оснащены всем необходимым: системами кондиционирования, навигационным оборудованием ГЛОНАСС и удобствами для граждан с ограниченными возможностями.

Вместимость каждого автобуса — 75 пассажиров. С их запуском решится транспортная проблема в микрорайоне Бабаевского — одном из самых проблемных с точки зрения пассажирских перевозок.

Как рассказал директор ООО Автомиг Дмитрий Полулях, всего предприятие получило 50 автобусов, 25 из них будут работать на маршруте № 25 и еще столько же на маршруте № 31"СМП Бабаевского — улица Звёздная", который откроется через неделю.