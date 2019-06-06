Антарктический региональный центр ДЗЗ готов к эксплуатации

Госкорпорация «Роскосмос» завершает работы по приему в эксплуатацию Антарктического регионального центра ДЗЗ Госкорпорации «Роскосмос», работы по изготовлению которого проводились в рамках государственного контракта специалистами НИИ точных приборов из состава холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Специалисты НИИ точных приборов завершили испытания оборудования станции приема информации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), расположенной на антарктической станции «Прогресс». Новый центр готов к эксплуатации в составе российской Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).

Завершены работы по установке антенного комплекса, радиопрозрачного укрытия, аппаратного контейнера. Оборудование комплекса настроено и отрегулировано, проведены тестовые сеансы по приему информации с научных спутников, произведена модернизация спутникового канала Интернет, увеличена его пропускная способность. Началось обучение специалистов по работе с программно-техническими средствами приемного комплекса.

Руководитель работ по развертыванию станции, заместитель начальника научно-технического центра приемо-передающих систем и комплексов НИИ точных приборов (входит в РКС) Сергей Замышляев:

«Все задачи, запланированные на сезон 64-й Российской Антарктической экспедиции, выполнены в полном объеме. Наземный комплекс приема, обработки и распространения информации ДЗЗ на территории антарктической станции „Прогресс“ (НКПОР-Р/А) готов к передаче в эксплуатацию в составе ЕТРИС ДЗЗ. На территории НИИ точных приборов в Москве был развернут клон антарктической станции, при помощи которого почти в круглосуточном режиме обеспечивалась техническая, моральная и интеллектуальная поддержка группы в Антарктиде. В постоянном взаимодействии с Научным центром оперативного мониторинга Земли „Российских космических систем“ наши коллеги в непростых условиях антарктической станции провели пуско-наладочные и испытательные работы».

Начальник научно-технического комплекса по созданию и эксплуатации информационных систем НИИ точных приборов Владимир Ромашкин:

«Результатом этой работы станет повышение эффективности целевого применения космических аппаратов за счет возможности приема и передачи на „большую землю“ данных с каждого витка».

Работы по созданию нового центра приема информации в Антарктиде ведутся в рамках модернизации и дальнейшего развития ЕТРИС ДЗЗ и расширения возможностей наземных комплексов приема, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ.

Ввод в эксплуатацию в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли, позволит передавать эти данные в любую точку мира. Управлять работой комплекса можно будет с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, а также из России — через спутниковые каналы связи.

Технические и программные средства ЕТРИС ДЗЗ разработаны в НИИ ТП, ее штатная эксплуатация началась в 2016 году. ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, которые расположены на всей территории России — от Калининграда до Хабаровска. ЕТРИС обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать и обрабатывать космическую информацию, а также доводить ее до потребителя.