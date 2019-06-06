Восстанавливая прекрасное. Московское наследие

Специалисты завершили реставрацию куполов и фасадов храма Николая Чудотворца в Москве

Закончилась реставрация куполов и фасадов храма Николая Чудотворца на Садовническом острове в Москве.

Храм был возведен более 360 лет назад на территории усадьбы царского садовника Аверкия Кириллова. Сегодня эта церковь — памятник архитектуры федерального значения.

Храм Николая Чудотворца возведен в популярном в XVII веке стиле русского (или московского) узорочья, для которого характерны затейливые элементы декора и обилие ярких цветов в оформлении.

Четверик (четырехугольное основание) церкви украшен кокошниками — архитектурными деталями, внешне напоминающими традиционный русский женский головной убор. Плоскость барабанов (основания куполов — ред.) отделана аркатурным поясом — так называют ряд декоративных ложных арок. Богато декорированы также наличники окон, колонки и фриз (горизонтальные ленты на фасаде). Венчают храм семь золотых куполов. Самый большой из них весом в 200 пудов (более трех тонн) был изготовлен известным русским мастером Иваном Моториным, отлившим знаменитый Царь-колокол.

Ремонтно-реставрационные работы проводились в несколько этапов. В первую очередь специалисты вручную расчистили от многолетних загрязнений фасады, цоколь и купола церкви. Затем восстановили утраченные фрагменты штукатурки и кирпичной кладки.

После этого окрасили стены и декоративные элементы фасадов. Позолоту на куполах также воссоздавали поэтапно. Сначала на медные поверхности нанесли грунтовку, потом обработали их несколькими слоями лака. В завершение купола покрыли сусальным золотом и отшлифовали до блеска.

Около 40 уникальных росписей восстановили во время реставрации в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве

Также воссоздали художественные орнаменты на стенах и два медальона в виде херувимов над окнами.

Художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям, выполненным в первой половине XIX века. В своде четверика (центральной части храма) из-под многочисленных ретушей была раскрыта композиция «Новозаветная Троица с ангелами». Также от слоев копоти и лака в четверике расчистили другие росписи, среди которых уникальное изображение «Интерьер ротонды Воскресенского собора Новоспасского монастыря.

Кроме того, открыли и отреставрировали композицию „Снятие со Креста“, которую можно увидеть на южной стене диаконника (помещение, где хранятся ризы — облачения священников). Ее аналог хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина».

Чтобы открыть авторский слой краски на полотнах, специалистам пришлось снять несколько более поздних слоев покрытия и ретуши. После восстановления росписи обработали защитным составом, благодаря которому они сохранятся еще много лет.

«В ходе реставрации интерьеров храма были воссозданы живописные медальоны в виде херувимов, украшающих оконные и дверные проемы. Кроме того, в порядок привели утраченные местами художественный орнамент и лепной декор, а также орнамент в форме креста», — добавил глава Мосгорнаследия.

Церковь построили в 1629 году неподалеку от оврага, носившего название Успенский Вражек. Сейчас она располагается по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2 и является памятником архитектуры федерального значения.

Реставрация фасадов главного усадебного дома с палатами Дмитрия Тверитинова в Колпачном переулке завершилась в Москве

Завершилась реставрация фасадов главного усадебного дома с палатами Дмитрия Тверитинова. В XVIII веке он занимал должность врача главной аптеки в Немецкой слободе.

Двухэтажное здание с каменными палатами было построено в стиле барокко. История главного дома берет свое начало в первой половине XVIII столетия. В то время владение принадлежало боярам Онучиным.

Нынешний облик здание приобрело в 60-х годах XVIII века. Тогда им владел армянский купец Г. А. Тембоз. Он заказал перестройку дома известному московскому архитектору эпохи барокко Василию Яковлеву.

У здания появился ризалит с арочными окнами на первом этаже. Кирпичные стены покрыли известковым раствором «под рукавицу». Этот способ отделки применялся для того, чтобы укрепить кирпичную кладку стен и при этом сохранить ее фактуру. Затем на штукатурку наносилась краска.

Декоративные элементы фасада здания, также выполненные из кирпича, выкрашены в белый цвет. Окна второго этажа обрамлены треугольными декоративными карнизами, а первого — прямыми. Кроме того, углы здания украшены пилястрами, а стены — карнизами.

Комплексная реставрация его фасадов была проведена довольно давно — около 10 лет назад. Тогда им вернули исторический облик середины XVIII века.

Однако, чтобы сохранить фасады в надлежащем состоянии и дальше, необходимо регулярно проводить восстановительные работы. Специалисты очистили стены от грязи и пыли, удалили отслоившуюся краску и штукатурку. На кирпичных стенах, а также на белокаменном цоколе трещины заполнили специальным составом. Металлическую кровлю привели в порядок, заменили систему водостока. На завершающем этапе стены и декоративные элементы покрасили. Скоро начнутся восстановительные работы внутри дома.

В Москве завершена реставрация дома Дурасова

На Покровском бульваре в Москве завершена реставрация дома Дурасова, построенного в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова.

Главный дом городской усадьбы Дурасова имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Во время реставрации зданию, которое за свою долгую историю перестраивалось не раз, вернули исторический облик. На фасадах дома восстановили белокаменные барельефы с орнаментальным узором и тонкую лепнину, а балконы украсили алебастровым декором, установили там ограждения. Кроме того, отремонтировано парадное крыльцо.

Также восстановлены старинные ворота и металлическая ограда. Специалисты отреставрировали каменную и чугунную лестницы внутри особняка, воссоздали оформление парадных залов и вестибюля с восьмиколонной ротондой в центре. Обновили и парадную анфиладу второго этажа — сквозной ряд залов, соединенных одинаковыми проемами. Внутри этих помещений были воссозданы угловые печи.

Особняк приобрел свой нынешний вид в конце XVIII века, когда его владельцем стал бригадир Алексей Дурасов. В это время был надстроен третий этаж, а также появилась пристройка с вестибюлем и двусветным актовым залом. С тех пор переулок, в который выходили окна дома, стал называться Дурасовским.

В 1837 году усадьбу приобрела Московская практическая академия коммерческих наук. Внутреннюю планировку здания изменили, приспособив под нужды учебного заведения. В частности, появился коридор, парадная анфилада утратила свое значение, а некоторые несущие стены были перенесены.

В советские годы здесь размещались музей и учебные классы Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. Военный вуз располагался в этих стенах вплоть до 2006 года. Здание реставрировалось трижды: в 1950-е и 1990-е годы восстанавливались фасады, в 1980-е — интерьеры.

Сейчас трехэтажное здание по адресу: Покровский бульвар, дом 11, строение 1 В, занимает национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Восстановление и сохранение памятников архитектуры — одно из важных направлений работы департамента культурного наследия. Недавно были отремонтированы фасады одного из вдовьих домов в Лефортове. На Николоямской улице отреставрировано старинное здание, которое сейчас находится в пользовании Московского авиационного института. Начались работы в доме Всеволожского в Хамовниках, где бывали Пушкин, Гоголь и Белинский. Москвичи увидят восстановленное здание уже летом 2019 года.

https://riamo.ru/article/343992/ubranstvo-starinnogo-hrama-otrestavrirovali-v-bryusove-pereulke-moskvy.xl

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