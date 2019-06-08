Использование российских комплектующих в ВПК других стран

Наш ВПК не только поставляет готовую продукцию и организует совместные производства (как «Брамос» в Индии) или сборку по лицензии (как стрелковое оружие в Индии или Азербайджане). Оборонная промышленность других стран (в основном, это страны БРИКС) использует российские комплектующие для разработки и производства собственной. В этой статье я решил привести несколько примеров подобной практики.

Белоруссия

Модернизированный БТР-72МБ1

ВПК Белоруссии очень тесно сотрудничает с российским ВПК и можно уверенно сказать, что оборонная промышленность этих двух стран образует одну систему. В основном, белорусские комплектующие используются в нашей технике, но есть и обратные примеры. Так, белорусский ВПК организовал модернизацию старых советских бронетранспортеров БТР-70. В ходе переоборудования БТР-70 в БТР-70МБ1 производится капитальный ремонт, ремоторизация (два бензиновых двигателя ЗМЗ-4905 заменяют на 8-цилиндровый дизельный двигатель КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с.), установка новой раздаточной коробки и приводов её управления. Коробка переключения передач пятиступенчатая. Также устанавливается более совершенный водомётный движитель от БТР-80.

Эти бронетранспортеры не только состоят на вооружении армии Белоруссии, но и продаются в Африке. Так, их купили Кот-д'Ивуар и Судан, а в составе суданской армии они даже успели поучаствовать в войне в Йемене (без особого успеха).

Китай

Двигатели АЛ-31Ф (для истребителей J-10/11/15/16/20).



© topwar.ru События на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года «поставили крест» на поставках западных вооружений и военной техники в Китай. Из-за эмбарго под угрозой срыва оказалась китайская программа по созданию национального легкого однодвигательного самолета J-10. Машина создавалась на основе тактического истребителя Lavi израильской компании Israel Aerospace Industries. Проект был закрыт под давлением США в 1986 году в пользу F-16, но его наработки использовались израильтянами в совместных зарубежных программах. Китайские J-10 должны были оснащаться специально разрабатывавшимся для них двигателем PW-1120 американской компании Pratt&Whitney. Но после введения эмбарго об этом можно было забыть. В качестве альтернативного варианта верховное командование Народно-освободительной армии Китая выбрало модификацию российского АЛ-31Ф с нижним расположением агрегатов — АЛ-31ФН.

АЛ-31ФН стал своеобразной лакмусовой бумажкой оценки состояния двигателестроения Поднебесной. Если по большинству направлений китайский ОПК постоянно демонстрирует серьезные успехи, то на двигателестроительном фронте китайцы пока не в состоянии наладить серийное производство надежного мотора для боевого самолета.

Именно поэтому КНР продолжает до сих пор закупки двигателей серии АЛ-31Ф для легких J-10, а также для тяжелого J-11B/BS (копия российского истребителя Су-27). Российские двигатели закупаются КНР при формальном наличии широко разрекламированного отечественного турбореактивного двухконтурного WS-10A Taihang, разработанного специально для J-10 и J-11. Но этот мотор характеризуется невысоким ресурсом и большим количеством конструктивных и технологических недостатков, которые до сих пор не удалось устранить. В 2009 году КНР возобновила закупки моторов АЛ-31Ф/ФН. Причем рост китайских заказов настолько высокий, что ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» едва хватает производственных мощностей — в 2009-2011 годах законтрактовано почти 400 единиц (весь объем заказов и поставок приближается к тысяче). Еще 140 АЛ-31ФН должно поставить УМПО по контракту 2011-го для замены выработавших ресурс двигателей многофункциональных истребителей J-11.

Двигатели РД-93 (для истребителей JF-17)

«Рособоронэкспорт» в 2005 году заключил с КНР контракт стоимостью $238 млн на поставку первых 100 двигателей РД-93 для китайско-пакистанского истребителя FC-1, этот контракт сейчас исполняет ММП им. Чернышева. Также было подписано рамочное соглашение на поставку 500 таких двигателей.

Двигатель РД-93 предназначен для китайско-пакистанского истребителя FC-1 и отличается от двигателя РД-33, устанавливаемого на МиГ-29, нижним расположением коробки двигательных агрегатов. FC-1 (в Пакистан поставляется под индексом JF-17) — первый китайский многофункциональный истребитель, созданный для продажи на международные рынки. Разработка самолета велась с начала 90-х годов китайской компанией Chengdu Aircraft Industry. Около 50% расходов на разработку ($75 млн) взял на себя Пакистан. У Китая с Пакистаном был заключен контракт на поставку 150 FC-1 на сумму $2,3 млрд с опционом еще на 100 машин. А в марте 2009 года руководство компании Pakistan Aeronautical Complex и китайской Авиационной экспортно-импортной корпорации заключили контракт о начале серийного производства в Пакистане 42 легких многоцелевых реактивных истребителей JF-17, которые должны в ближайшие годы сформировать основу пакистанских ВВС.

Также эти истребители поставлялись на экспорт в Мьянму и Нигерию.

Индия.

АК-630 для корветов пр. 21, патрульных кораблей типа Shachi и эсминцев пр. 15B



AK-630 30 mm naval CIWS gun.JPEG

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Индийское судостроение постепенно отходит от российских комплектующих. Тем не менее, знаменитые «шинковки» пока, с точки зрения индусов, не имеют себе конкурентов.

ЮАР

Бронемашина «Касспир-6»

Южноафриканское отделение корпорации BAE Systems (BAE Systems Land Systems South Africa) 17 августа 2011 года представило новую бронированную машину Casspir Mk 6, представляющую собой дальнейшее развитие одного из родоначальников машин MRAP — южноафриканской машины Casspir. Наиболее интересной особенностью машины Casspir Mk 6 является то, что она выполнена на основе шасси российского грузовика семейства «Урал-4320» и использует соответствующие дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-236НЕ2 с турбонаддувом, имеющий максимальную мощность 230 л.с. (169 кВт), и механическую коробку передач ЯМЗ-236У. Данное решение выбрано разработчиком с целью максимального удешевления машины Casspir Mk 6, стоимость которой заявляется от 350 тыс. долл. Согласно заявлению директора по развитию бизнеса BAE Systems Land Systems South Africa Йохана Йоосте, «использование элементов «Урала» позволило сократить стоимость на треть».

Идею использовать для Casspir Mk 6 шасси «Урала-4320» подала южноафриканскому разработчику сотрудничающая с последним индийская компания Mahindra & Mahindra. В Индии машина получила обозначение Mine Protected Vehicle for India (MPVI), сейчас на вооружении индийской армии состоит около 200 таких машин.