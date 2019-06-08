В Краснодарском крае открыт спорткомплекс «Юниор»

Новый спорткомплекс находится в станице Тбилисской на территории школы № 1. На 1164 квадратных метрах расположены игровой зал, раздевалки с душевыми и санузлами, тренажеры, тренерский кабинет и комната для инвентаря. Комплекс предназначен для занятий гандболом, мини-футболом, волейболом и баскетболом.

Этот объект — уже одиннадцатый по счету малобюджетный спорткомплекс шаговой доступности. Стоимость нового «малобюджетника» почти 25 миллионов рублей.

На Кубани планируется ежегодно строить минимум 15 подобных сооружений в сельских поселениях. В этом году ожидается сдача 20-ти спорткомплексов, также будет начато строительство десяти центров единоборств в райцентрах.