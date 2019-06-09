Доменный цех ЕВРАЗ НТМК перешел на более экономичную технологию производства

На доменных печах ЕВРАЗ НТМК установили систему, которая позволяет использовать горячий дым воздухонагревателей для нагрева доменного газа. Она позволяет нагревать доменный газ до температуры 110 градусов без применения дополнительных тепловых ресурсов.

Новая технология дает не только экономический, но и экологический эффект: образующиеся при сжигании газы становятся дополнительным источником тепла.

Техническое решение также поможет снизить расход природного газа, доменного газа и кокса.

Также новая установка позволяет увеличить стойкость огнеупоров, так как превращает влагу, содержащуюся в доменном газе, в пар.

Инвестиции в строительство новой системы составили более 240 млн рублей.