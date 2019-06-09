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Энергетика и ТЭК

Лукойл расширяет производственные мощности на Ярегском месторождении высоковязкой нефти

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На Ярегском месторождении высоковязкой нефти в Республике Коми в эксплуатацию введен комплекс парогенераторных котлов для дальнейшего увеличения добычи в рамках реализации второго этапа разработки Ярегской площади.

Комплекс состоит из пяти котлов суммарной мощностью 125 тонн пара в час и позволяет производить водяной пар под более высоким давлением в сравнении с действовавшей прежде котельной, что повышает эффективность прогрева пласта и увеличивает дебит скважин.

Работы по расширению мощности также ведутся на парогенераторных установках «Центр» и «Север» Ярегского месторождения.

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Коми, Лукойл
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