Российская компания представила самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «ТУМАН-3»

Самарская компания «Пегас-Агро», разрабатывающая, поставляющая и производящая, а также обслуживающая машины и оборудование для сельского хозяйства в феврале 2019 года представила новую модель самоходного опрыскивателя-разбрасывателя гранулированных удобрений «ТУМАН-3» производительностью 80 га/ч с увеличенной емкостью бака/бункера объемом 2600 л. и дополнительным баком, дизайн которой разработала студия Артема Лебедева.

Большинство деталий корпуса выполнено из пластика, что позволило снизить вес машины.

В августе 2018 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о том, что «Пегас-Агро» представила модернизированный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «ТУМАН-2М»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/RO8xyqqKmmk