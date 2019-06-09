

Машинный зал энергоблока №1 Грозненской ТЭС

© energas.ru

На площадке Грозненской ТЭС завершается предпусковая подготовка второго энергоблока (первый введен в декабре 2018 года). Каждый энергоблок мощностью около 180 МВт состоит из газотурбинной установки (ГТУ) SGT5-2000E, созданной на основе газовой турбины и генератора производства ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Основное топливо для турбин — природный газ. Непрерывную подачу топливного газа на ГТУ обеспечивает дожимная компрессорная станция из трех модульных компрессорных установок (КУ). Поэтапный ввод ДКС в эксплуатацию (шефмонтаж, пусконаладку, индивидуальные испытания, комплексную проверку в составе ТЭС, обучение эксплуатационного персонала) провели ведущие инженеры Группы ЭНЕРГАЗ.



Дожимная компрессорная станция топливного газа

© energas.ru

ДКС предназначена для подготовки и компримирования топливного газа согласно техническим требованиям изготовителя турбин. Давление газа на входе в КУ составляет 0,85…1,2 МПа, на выходе — 2,4…2,5 МПа.

Производительность каждого дожимного компрессора (номинальная — 34 200 кг/ч, максимальная — 39 240 кг/ч) составляет до 100% максимального расхода газового топлива на одну турбину. Два работающих агрегата дают в сумме необходимый расход газа на два газотурбинных энергоблока. При этом третий компрессор находится в готовности к включению по АВР (автоматическое включение резерва).

За контроль, управление и безопасную эксплуатацию компрессорных установок отвечают системы автоматизированного управления. САУ размещаются в отдельных контейнерах, расположенных в непосредственной близости от блоков-модулей с технологическим оборудованием КУ. Локальные САУ объединены при помощи функции группового регулирования и интегрированы в АСУ ТП электростанции.



Отсек локальной САУ компрессорной установки (вид снаружи и внутри)

© energas.ru

В итоге, компрессорная станция способна поддерживать в автоматическом режиме требуемые параметры по давлению, расходу и температуре газового топлива на входе в блок регулирования ГТУ. При этом в случае отказа одной из двух работающих КУ оставшаяся в работе установка максимально быстро (не более чем за 3-5 сек) набирает номинальную производительность, а резервный агрегат в течение не более 40 сек обеспечивает необходимую производительность ДКС для работы энергоблоков без снижения общей нагрузки ГТУ.

Отметим, что это оборудование является самым мощным среди всех 233 газовых компрессорных установок винтового типа, введенных в действие специалистами ЭНЕРГАЗа.



Компрессорная установка винтового типа в составе ДКС Грозненской ТЭС

© energas.ru

Грозненская ТЭС станет одним из важнейших элементов энергосистемы Чеченской Республики, снижающим остроту проблемы дефицита электрической мощности в регионе, а также повышающим надежность работы Чеченской энергосистемы и юго-восточной части ОЭС Юга в целом в условиях прогнозируемого в перспективе увеличения нагрузок.

Эксплуатирующая организация новой электростанции — ПАО «ОГК-2». Проект реализуется Группой «Газпром энергохолдинг» в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Грозненская ТЭС является финальным проектом ДПМ компаний Группы.



Новая электростанция

© energas.ru

СПРАВКА. «Газпром энергохолдинг» управляет компаниями Группы «Газпром» в электроэнергетике и является лидером по производству тепловой и электрической энергии компаниями тепловой генерации в России. Станции «Газпром энергохолдинга» вырабатывают около 1/6 всей электроэнергии Единой энергетической системы России. Основными производственными компаниями «Газпром энергохолдинга» являются ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОЭК».