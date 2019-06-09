В Ярославской области запущено производство кормов для аквакультуры

В Ярославле в тестовом режиме запущено производство мальковых кормов для аквакультуры. Это первый этап работы по созданию в Ростовском районе индустриального рыбоводного комплекса.

Работы ведет ООО «Институт агроэкологии и биотехнологии». В рыбоводном комплексе планируется выращивать африканского клариевого сома — 1500 тонн живой рыбы в год. Стоимость проекта — более 290 миллионов рублей.

Комбикормовый завод в Ярославле состоит из трех рабочих зон: два склада для сырья и готовой продукции, производственная часть. На предприятии планируется создать более 50 рабочих мест.

— Комбикормовый завод выпускает стартовые корма для аквакультуры и белковый гидролизат, — рассказал генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев. — Производительность первой очереди — 36 тонн стартовых кормов и 1200 тонн гидролизата белка в год. Плановая мощность — 120 тонн стартовых кормов, 5 тысяч тонн продукционных кормов для аквакультуры и 5 тысяч тонн гидролизата белка в год.

Запуск рыбоводного комплекса в Ростовском районе запланирован на четвертый квартал этого года. Предприятие начнет с полутора тысяч тонн рыбы в год с дальнейшим ростом объемов. Количество занятых на производстве при полной загрузке составит порядка 300 человек.