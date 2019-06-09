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Строительство СПАД М-11 Москва — Санкт-Петербург (подкл к Софийской ул. и Московскому ш.) июнь 2019

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/wrACG2TTP_k

Строительство СПАД М-11 Москва — Санкт-Петербург июнь 2019 Участок подключение СПАД к Софийской улице и Московскому шоссе. Пункт оплаты.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://www.youtube.com/watch?v=wrACG2TTP_k

строительство, М11
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