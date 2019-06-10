Патрульный корабль «Василий Быков» начал переход на Балтику

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Сегодня патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» вышел из Севастополя и начал переход на Балтийский флот для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Головной корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и был передан Черноморскому флоту в декабре прошлого года.

Одновременно с патрульным кораблём «Василий Быков» из Севастополя на боевую службу в Средиземное море вышел МРК Каспийской флотилии «Великий Устюг».





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

Фото Артёма Балабина с forums.airbase.ru