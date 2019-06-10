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Армия и Флот

Патрульный корабль «Василий Быков» начал переход на Балтику

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Сегодня патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» вышел из Севастополя и начал переход на Балтийский флот для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Головной корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и был передан Черноморскому флоту в декабре прошлого года.

Одновременно с патрульным кораблём «Василий Быков» из Севастополя на боевую службу в Средиземное море вышел МРК Каспийской флотилии «Великий Устюг».

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Проект корабля разработало АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

Фото Артёма Балабина с forums.airbase.ru

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12235764@egNews

ВМФ, боевая служба, 22160, Василий Быков, Черноморский флот, МРК, 21631, «Великий Устюг», Каспийская флотилия
  • Нет аватара Granit
    10.06.1915:22:56

    Ну «бармалеи"держитесь! К Вам скоро гости прилетят ,под названием «Калибр».

    #1135226
    • A_SEVER A_SEVER
      10.06.1915:33:53

      скоро гости прилетят ,под названием «Калибр».
      Боевая служба ракетного корабля не означает, что обязательно будет ракетная стрельба.

      #1135236
  • Нет аватара Granit
    10.06.1915:36:24

    Поживем -увидем!!!   

    #1135238
    • A_SEVER A_SEVER
      10.06.1916:12:48

      Поживем -увидем!
      Разумеется.

      Последняя стрельба «Калибрами» на поражение была в 2017 году, хотя в Средиземном море всё это время были по несколько наших кораблей с «Калибром».

      #1135257
  • Нет аватара Granit
    10.06.1916:32:28

       

    #1135266
  • Нет аватара malikszh
    10.06.1917:01:56

    Север почему мрк Углича не отправляет в среднеземнеморе?

    Отредактировано: malikszh~17:04 10.06.19
    #1135276
    • A_SEVER A_SEVER
      10.06.1917:10:07

      почему мрк Углича не отправляет в среднеземнеморе?

      Не считают нужным. В прошлом году Каспийские МРК ходили в Средиземное море парой, в этом году пошёл только 1 МРК.

      #1135278
      • Нет аватара malikszh
        10.06.1918:39:35

        Прошлом году Град Свияжский и Устюг ходили, а Углич дома был и в этот раз тоже остался

        #1135305
        • A_SEVER A_SEVER
          10.06.1919:09:17

          Град Свияжский и Устюг ходили, а Углич дома был
          Ну не был МРК «Углич» в Средиземном море, и что?

          Может он всю свою жизнь проведёт на Каспии.

          #1135312
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