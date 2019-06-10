В Ивановской области открыто новое ткацкое производство

В г. Фурманов Ивановской области открылся новый ткацкий цех.

ХБК «Шуйские ситцы» реализует масштабный инвестиционный проект. Первая его часть — ткацкое производство. Закуплено и установлено 97 ткацких станков.

Это даст возможность выпускать более тонкие, легкие и прочные ткани для домашнего текстиля и ткани специального назначения для расширения ассортиментных возможностей комбината. В рамках проекта компания наладила производство натуральных тканей сложных структурных переплетений — сатина, атласа, перкаля, тканей одежной группы.

В частности, предприятие сможет выпускать ткани сложного переплетения шириной 220 см для домашнего текстиля и ткани технических специального назначения шириной 160 см из смесовой пряжи кольцевого способа прядения. Ткани будут соответствовать мировым аналогам при значительно меньшей стоимости. Из новых тканей предприятие будет шить комплекты постельного белья, в основном сатиновые. Спецткани используются для пошива защитной одежды, в т. ч. для работников нефте-, газо-, химической отраслей, атомных и электростанций.

Стоимость первого этапа инвестпроекта составляет 900 млн рублей. Создано 106 рабочих мест.

Осенью 2019 года предприятие планирует реализовать второй этап — запуск нового отделочного цеха в Шуе. Общая сумма вложений — более 2 млрд рублей. Солидную финансовую поддержку оказал Минпромторг России, выделив около 328 млн рублей по программе поддержки лизинга. Благодаря займу удалось кроме высокотехнологичного оборудования смонтировать новую систему очистки и кондиционирования воздуха.

Для Ивановской области это не только создание новых рабочих мест, но и импортозамещение. Ранее «Шуйские ситцы» частично закупали сырье в Узбекистане. Сейчас переходят на полный цикл.

На текущий момент, по данным компании, доля иностранных производителей на рынке сатина составляет 90%. Благодаря реализации проекта этот показатель снизится приблизительно до 45%.

Компания планирует распространять готовую продукцию через собственную филиальную сеть и крупные федеральные сети, среди которых METRO Cash and Carry, «Леруа Мерлен» и «Магнит». Кроме того, шуйский комбинат намерен экспортировать порядка 10% ткани и готовой продукции в Германию, Италию, Польшу, Чехию, Индию и Китай.

https://chastnik.ru/news/biznes-i-ekonomika/2275037-v-ivanovskoy-oblasti-zapushchen-novyy-tkatskiy-tsekh-po-vypusku-tkaney-dlya-postelnogo-belya-povsedn/