Медицинские вертолеты «Ансат» заступили на круглосуточное дежурство в Московской области

Новейшие медицинские вертолеты «Ансат», эксплуатируемые «Русскими Вертолетными Системами», заступили на круглосуточное дежурство в Московской области.

Специализированные медицинские вертолеты «Ансат» будут осуществлять как плановую так и экстренную транспортировку пациентов в больницы Московской области. Вертолеты базируются в многофункциональном вертолетном центре «Подушкино» (г. Одинцово).

Вертолеты дежурят на круглосуточной основе 7 дней в неделю.

За считанные минуты после поступления заявки, вертолет готов вылететь на задание. Такая оперативность обеспечивается тем, что и медицинская бригада, и экипаж вертолета постоянно базируются в вертолетном центре.

Специализированные медицинские модули, установленные на вертолеты «Русских Вертолетных Систем», оснащены самым современным медицинским оборудованием и позволяют проводить не только мониторинг состояния и медицинское сопровождение пациента, но и комплекс реанимационных мероприятий. При необходимости модуль может быть за несколько минут дополнен кювезой (инкубатором) для перевозки новорожденных.

По словам Генерального директора «Русских Вертолетных Систем» Алексея Зайцева, техническое оснащение вертолетов, уровень подготовки медицинской бригады и пилотов компании соответствует самым строгим российским и международным стандартам. Всего за время работы санитарной авиации «Русских Вертолетных Систем» в регионах присутствия компании было успешно перевезено почти 2550 пациентов.

«Русские Вертолетные Системы» — первый и крупнейший гражданский эксплуатант вертолетов данного типа. В парке Компании сегодня 13 вертолетов «Ансат», из которых 12 — оснащены современным медицинским модулем производства «Казанского агрегатного завода», а также 1 вертолет «Ансат» в ВИП модификации.

Компания предоставляет услуги санитарной авиации в Северо-западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном и Дальневосточном Федеральных Округах и является одним из ключевых участников Приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации».





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