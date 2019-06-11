На комбинате «Свеза» в Пермском крае запущены в эксплуатацию новые производственные объекты

В первом квартале на комбинате «Свеза» в Уральском запущены в эксплуатацию производственные объекты, инвестиции в которые составили порядка 70 миллионов рублей.

Уже в работе стационарная система автоматизированной приемки сырья. Для реализации данного проекта было выделено около 15 миллионов рублей. Благодаря автоматизации процесса на объекте обеспечены постоянный контроль качества поставляемого сырья и экономия временных затрат.

В рамках проекта «Уральский +40″, который предполагает расширение производства фанеры на 40 тыс. м3 в год, в первом квартале на производстве первого фанерного корпуса запущена в эксплуатацию линия ребросклеивания известного японского производителя. Объем инвестиций составил порядка 50 миллионов рублей. Линия дает производству значительный рост выпуска продукции и отличные качественные характеристики, а также способна производить дополнительный продукт — ленту из шпона. Установленное оборудование является одним из лучших в своем сегменте. Без погрешностей линия определяет сучки, а для их устранения в расчет берутся индивидуальные размеры. Следовательно, и материалов требуется меньше и снижаются отходы производства.

Для развития технологии и повышения экологической безопасности производства в цехе смол производства ДСП и ЛДСП в первом квартале текущего года введена в работу экспериментальная установка приготовления эмульсий и суспензий. Объем инвестиций составил более полумиллиона рублей.

„Прежде на приемку сырья, а именно, обмер одной машины, уходило около получаса, но теперь работа упростилась, — рассказывает Светлана Муравьева, контролер склада сырья комбината „Свеза“ в Уральском. — Оформление документов проходит быстро, машина приезжает, я качество смотрю через рамку и тут же отправляю на выгрузку. Вся информация собирается видеокамерами, размещенными по периметру рамки, затем общая картинка в формате 3D модели передается на компьютер. Он же в итоге и ведет подсчет“.

„Линия дает выпуск продукта с высокими качественными данными, сводит к минимуму брак“, -рассказал Александр Елькин инженер-технолог службы по технологии и качеству комбината „Свеза“ в Уральском. — Мы стремимся выпускать персонализированную продукцию для разных потребителей, отвечая широкому спектру запросов. Для нас важно предвосхищать потребности наших клиентов, в том числе в вопросах качества. Установленное оборудование сводит к нулю вероятность появления наплывов, расклея, пузырей и трещин на шпоне, поэтому наши клиенты могут быть уверены в качестве получаемой продукции».

«Инвестиции в производство открывают новые перспективы для компании „Свеза“ и ее комбинатов. В 2019 году только на производственной площадке „Свеза“ в Уральском инвестиции в оборудование составят более 2,8 млрд рублей. А это и оптимизация процессов, и повышение качества выпускаемой продукции, и рост производительности, и повышение экологической и пожарной безопасности. Инвестиционные мероприятия ожидаемо послужат источником повышения конкурентоспособности и дадут нам новые возможности на рынке», — считает Андрей Соколов, руководитель службы по инвестициям «Свеза» в Уральском.