Компания «Лузалес» вдвое увеличила мощности по производству пеллет



пеллетный завод в п. Кыддзявидз

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Компания «Лузалес» на своем пеллетном заводе в п. КыддзявидзьПрилузского района Республики Коми вдвое нарастила объемы производства. Теперь годовой объем производства должен выйти на уровень в 35 тыс. тонн.

Это стало возможным благодаря установке на линии второго пресс-гранулятора производительностью 4 тонны/час. Новое оборудование бренда CPM позволяет производить 87 тонн продукции в сутки.

Мощная ленточная сушилка производительностью 7 тонн/час в полной мере обеспечивает возросшие потребности в сухом сырье. Благодаря высокой автоматизации на производстве в смену работает всего 3 человека.

Качество пеллет можно назвать образцовым, оно подтверждается сертификатами En+ и SBP. Большая часть готовой продукции в биг-бэгах поставляется в страны Евросоюза и пользуется высоким спросом. Также продукция поставляется и на местный республиканский рынок, в частности она закупается АО «Коми тепловая компания» для обеспечения своих новых пеллетных котельных топливом.