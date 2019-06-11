ГК «Дизельзипсервис» получил свидетельство на изготовление судовых двигателей

Северо-Западный филиал Российского Речного Регистра выдал свидетельство о признании на производство судовых двигателей предприятию «Дизельзипсервис». В соответствии с Правилами Российского Речного Регистра предприятие стало изготовителем судовых двигателей внутреннего сгорания дизельных типа М 400Д, М 401Д по согласованной с РРР документации.

Модель М400Д (М401Д) предназначена для установки на речные и морские скоростные суда на подводных крыльях. Её мощность составляет 736 кВт. По заявкам производителя, она сможет составить конкуренцию зарубежным аналогами.

Также следует отметить, что внедренные технические решения позволили ей снизить выбросы отработавших газов, оксида азота и диоксида углерода.