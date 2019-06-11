Новый путепровод в Ленобласти соединил 4 федеральные дороги

Введенный в эксплуатацию путепровод на петербургском Южном полукольце у станции Мга позволит снять все ограничения движения грузового транспорта, которые действовали с 2015 года.

Он соединил между собой сразу четыре федеральные трассы — Московское, Киевское, Таллинское и Мурманское шоссе. Грузовой транспорт теперь сможет беспрепятственно идти в обход Санкт-Петербурга.

Развязка длиной 200 м пересекает сразу шесть железнодорожных путей. Помимо самого моста построено четыре съезда, пять километров линий наружного освещения и семь километров барьерных ограждений. Возле путепровода оборудована остановка общественного транспорта и автопавильон.