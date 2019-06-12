«Кувандыкский завод КПО «Долина» осуществил поставку оборудования на Кубу и в Казахстан
Как сообщила пресс-служба оренбургского предприятия ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», в 2018 году завод отгрузил оборудование на Кубу и в Казахстан.
В частности на Кубу в августе 2018 года отгружена трубогибочная машина модели ИБ3429 с усиленной защитой от крозии в условиях тропического климата, предназначенная для гибки труб в холодном состоянии, а в октябре 2018 года казахстанскому заказчику были поставлены комбинированные пресс-ножницы модели НГ5224, предназначенные для для отрезки полосового, сортового и фасонного проката и пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате и способные работать под открытым небом в тяжелых климатических условиях.
Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил об отгрузке заводом оборудования в Иран и Вьетнам, а также сообщил о поставке оборудования в Грузию.
Дополнительно машины трубогибочные с механическим приводом оснащаются электронным блоком управления с возможностью программирования угла гиба и имеют многопрограмный режим (8 программ до 8 гибов в каждой программе), регулирующий скорость изгиба.
Завод также изготваливает трубогибочные машины моделей ИВ3428, ИВ3430, ИВ3431, которые отличаются между собой наименьшим и наибольшим радиусом гибочного инструмента.
Завод также изготваливает ножницы моделей НГ5222, НГ5223, НГ5225
- Великоросс
- 12.06.201916:51
- 0