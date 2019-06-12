«Кувандыкский завод КПО «Долина» осуществил поставку оборудования на Кубу и в Казахстан



Пресс-ножницы НГ5224

© ao-dolina.com

Как сообщила пресс-служба оренбургского предприятия ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», в 2018 году завод отгрузил оборудование на Кубу и в Казахстан.

В частности на Кубу в августе 2018 года отгружена трубогибочная машина модели ИБ3429 с усиленной защитой от крозии в условиях тропического климата, предназначенная для гибки труб в холодном состоянии, а в октябре 2018 года казахстанскому заказчику были поставлены комбинированные пресс-ножницы модели НГ5224, предназначенные для для отрезки полосового, сортового и фасонного проката и пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате и способные работать под открытым небом в тяжелых климатических условиях.

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил об отгрузке заводом оборудования в Иран и Вьетнам, а также сообщил о поставке оборудования в Грузию.



Машина трубогибочная модель ИВ3429

© ao-dolina.com



Машина трубогибочная модель ИВ3429

© ao-dolina.com

Дополнительно машины трубогибочные с механическим приводом оснащаются электронным блоком управления с возможностью программирования угла гиба и имеют многопрограмный режим (8 программ до 8 гибов в каждой программе), регулирующий скорость изгиба.

Завод также изготваливает трубогибочные машины моделей ИВ3428, ИВ3430, ИВ3431, которые отличаются между собой наименьшим и наибольшим радиусом гибочного инструмента.



Пресс-ножницы модель НГ5224

© ao-dolina.com



Пресс-ножницы модель НГ5224

© zid.by



Пресс-ножницы модель НГ5224

© ao-dolina.com



Пресс-ножницы модель НГ5224

© ao-dolina.com

Завод также изготваливает ножницы моделей НГ5222, НГ5223, НГ5225