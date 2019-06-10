Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования осуществил поставку оборудования зарубеж

Как сообщила пресс-служба оренбургского предприятия ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», в марте 2019 года завод отгрузил оборудование в Иран и Вьетнам.

В частности в республику Иран для использования на АЭС «Бушер» были отгружены 34-х тонные листовые кривошипные ножницы модели НА3225 с механизацией, предназначенные для резки полосового и листового металла и автомат правильно-отрезной модели ПРА498А, который предназначен для правки и мерной резки арматурной стали гладкого и периодического профиля.

Во Вьетнам на судостроительный завод в Хошимине были отгружены высечные ножницы модели НК4516 с усиленной защитой от крозии в условиях тропического климата, которые предназначены для прямой и фасонной резки листового металла.

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил о поставке заводом оборудования в Грузию.



Механические гильотинные ножницы модель НА3225

© ao-dolina.com



Механические гильотинные ножницы модель НА3225

© ao-dolina.com



Механические гильотинные ножницы модель НА3225

© ao-dolina.com

Для автоматизации подачи металла ножницы дополнительно оборудуются рольгангом приводного типа, что позволяет работать с листом более 5 мм.



Правильно-отрезной автомат ПРА498А

© spb.stanok-kpo.ru



Правильно-отрезной автомат ПРА498А

© ao-dolina.com



Правильно-отрезной автомат ПРА498А

© ao-dolina.com

Завод также выпускает аналог правильно-отрезного станка ПРА498 А — СМЖ 357.

Различие между моделями состоит в том, что правильно-отрезной станок СМЖ 357 имеет возможность обрабатывать стержни гладкого профиля диаметром 4 — 10 мм, в то ПРА 498А обрабатывает стержини диаметром 4 — 12 мм.)



Ножницы высечные модели НК4516

© ao-dolina.com



Высечные ножницы модель НК4516

© ao-dolina.com



Высечные ножницы модель НК4516

© ao-dolina.com



Высечные ножницы модель НК4516

© ao-dolina.com

Ножницы работают с помощью электродвигателя мощностью 2,2 кВт