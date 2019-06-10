Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования осуществил поставку оборудования зарубеж
Как сообщила пресс-служба оренбургского предприятия ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», в марте 2019 года завод отгрузил оборудование в Иран и Вьетнам.
В частности в республику Иран для использования на АЭС «Бушер» были отгружены 34-х тонные листовые кривошипные ножницы модели НА3225 с механизацией, предназначенные для резки полосового и листового металла и автомат правильно-отрезной модели ПРА498А, который предназначен для правки и мерной резки арматурной стали гладкого и периодического профиля.
Во Вьетнам на судостроительный завод в Хошимине были отгружены высечные ножницы модели НК4516 с усиленной защитой от крозии в условиях тропического климата, которые предназначены для прямой и фасонной резки листового металла.
Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил о поставке заводом оборудования в Грузию.
Для автоматизации подачи металла ножницы дополнительно оборудуются рольгангом приводного типа, что позволяет работать с листом более 5 мм.
Завод также выпускает аналог правильно-отрезного станка ПРА498 А — СМЖ 357.
Различие между моделями состоит в том, что правильно-отрезной станок СМЖ 357 имеет возможность обрабатывать стержни гладкого профиля диаметром 4 — 10 мм, в то ПРА 498А обрабатывает стержини диаметром 4 — 12 мм.)
Ножницы работают с помощью электродвигателя мощностью 2,2 кВт
- Великоросс
- 10.06.201919:49
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