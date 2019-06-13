Атомный Ледокол Ямал / 75 000 л.с.

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Это видео было снято в Северном Ледовитом океане в марте 2018 года. За 7 дней съемочная группа прошла через Баренцево море в Карское вокруг архипелага Новая Земля на атомном ледоколе «Ямал" — мы видели северное сияние и белых медведей, понаблюдали за тем, как буксируют застрявшие во льду суда, и очень замерзли. В ролике можно увидеть два российских ледокола — «50 лет Победы» и «Ямал» с мощностью 75000 лошадиных сил и отличительной акульей пастью, которая появилась на нем в 1994 году во время одной из детских гуманитарных программ. По легенде, кто-то предложил нарисовать на носовой части улыбающуюся акулью пасть, чтобы детям было веселее. В настоящее время Россия обладает единственным в мире флотом из атомных ледоколов. Их используют для обеспечения проводки судов в акватории Северного морского пути в замерзающие порты РФ, научно-исследовательских экспедиций, аварийно-спасательных операций и туристических круизов. Помимо экстремальных погодных условий съемки осложнялись тем, что ледокол все время находился в движении. А если квадрокоптер DJI Inspire 2 пролетал над радиолокационной вышкой, то файл с записью повреждался.