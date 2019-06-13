Завод «Алнас» начал производство оборудования для скважин с техническими ограничениями

Альметьевское предприятие ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ) приступило к освоению производства новых газостабилизирующих устройств для электроцентробежных насосов (ЭЦН) габарита 4, которые успешно прошли параметрические и ресурсные испытания в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Новые газосепаратор и газосепаратор-диспергатор предназначены для устойчивой работы установок электроцентробежных насосов в условиях повышенного содержания свободного газа в скважине. Оборудование применяется с насосами габарита 4 производительностью от 20 до 100 кубометров в сутки на скважинах с техническими ограничениями по внутреннему диаметру, в байпасных системах и системах одновременно-раздельной эксплуатации.

Конструкция оборудования позволяет обеспечивать эффективное измельчение газовых включений в пластовой жидкости, подготовки однородной газожидкостной смеси и подачи ее на вход насоса. Наличие цельной защитной гильзы из нержавеющей стали и дополнительная защита корпуса от механических примесей обеспечивает износостойкость оборудования.

— Использование новых газостабилизирующих устройств позволяет потребителям эксплуатировать установки ЭЦН габарита 4 в скважинах, где объемное содержание свободного газа на входе в насос достигает 75%. Новое техническое решение увеличивает ресурс оборудования и повышает надежность установок электроцентробежных насосов, — комментирует директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

В 2018 году Алнас разработал и передал на освоение 12 изделий, в том числе новые модификации насосов серии 0215, двухсекционные электродвигатели габарита 5А (117мм) мощностью 300 киловатт и газосепаратор-диспергатор габарита 5.

Разрабатывается график выполнения дальнейших работ в области создания искусственной газовой смеси и утилизации продуктов сгорания

Конструкторское бюро «Малахит» в 2018 году приостановило работы по созданию воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для перспективной неатомной подлодки. Работы будут возобновлены после модернизации газотурбинной установки для ВНЭУ, которая должна завершиться в 2019 году. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном во вторник на сервере раскрытия корпоративной информации.

«В 2018 году работы были приостановлены в связи с модернизацией газотурбинного агрегата ГТА-18П, в части установки рекуператора (теплообменного аппарата) с улучшенными характеристиками, которая должна завершиться в 2019 году. Разрабатывается график выполнения дальнейших работ в области создания искусственной газовой смеси и утилизации продуктов сгорания, а также работы по обесшумливанию ВНЭУ с газотурбинным двигателем, работающим по замкнутому циклу», — говорится в документе.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит» с 2010 года в инициативном порядке ведет работы по созданию ВНЭУ с газотурбинным двигателем, работающей по замкнутому циклу, сообщается в отчете. В 2015 году создан действующий макетный образец ВНЭУ, «по настоящее время проводятся его исследовательские испытания».

Ранее гендиректор предприятия Владимир Дорофеев рассказывал в интервью ТАСС, что «Малахит» ведет разработки по созданию такой установки для неатомных субмарин водоизмещением до 1 тыс. тонн. Свою воздухонезависимую энергетическую установку для неатомных подводных лодок создают и в конструкторском бюро «Рубин». В ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую ВНЭУ от «Рубина» в 2021-2022 годах.

«Малахит» на протяжении нескольких десятилетий специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые отечественные атомные субмарины проекта 627(А) «Кит» и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885(М) «Ясень»