Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Магистраль включает первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель. Он расположился на пересечении с Калужским шоссе.

Строительство участка шло с опережением графика и было завершено всего за два года.

«В составе этого участка уникальное инженерное сооружение, которое включает в себя и метротоннель, и тоннель для автомобилей больше двух километров. Такие объекты мы не строили в Москве никогда, это первый такой опыт. Он позволит, конечно, улучшить и дорожную сеть, автомобильное движение, но самое главное — позволит в ближайшую неделю открыть новые станции метро на участке от „Саларьева“ до „Коммунарки“. И это, конечно, кардинально изменит транспортную доступность всей Новой Москвы», — пояснили в правительстве Москвы.

К каждой новой станции метрополитена должны быть проложены дороги, возле них необходимо организовать парковки.

Кроме того, в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово» заработал путепровод. Он входит в состав строящейся магистральной улицы МКАД — Коммунарка — Остафьево.