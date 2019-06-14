ВКС России получили очередной отремонтированный сверхтяжелый транспортник Ан-124

АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало в военно-транспортную авиацию ВКС РФ очередной отремонтированный сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан». Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте предприятия сообщении пресс-службы «Авиастар-СП».

"В рамках программы по восстановлению летной годности ВС на Ан-124-100 в АО «Авиастар-СП» были выполнены работы по оценке технического состояния и восстановлению летной годности самолета, проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения «Руслана», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор программы «Ан-124» Сергей Дьячков, данный Ан-124-100 был изготовлен в АО «Авиастар-СП» 29 сентября 1987 года. «Его наработка составляет 4058 летных часов. В период эксплуатации он совершил 1751 посадку», — приводят в пресс-службе слова Дьячкова.

Ресурс обновленного Ан-124-100 продлен до 33 лет его эксплуатации (до 29 сентября 2020 года) или 6000 летных часов и 2500 посадок. Переданный самолет успешно завершил программу наземных и летных испытаний на летно-испытательной станции.

На данный момент на «Авиастар-СП» реализуется программа модернизации на Ан-124-100ВТА (№ 0508). В ближайшее время он будет передан на летно-испытательную станцию для прохождения наземных и летных испытаний. Еще два Ан-124-100 (заводские номера 0503 и 0604) проходят программу по сервисному обслуживанию и восстановлению летной годности. Их передадут эксплуатанту до 1 ноября 2019 года.

Ульяновское предприятие «Авиастар-СП» занимается ремонтом и модернизацией эксплуатируемого парка «Русланов» с 2004 года. На основании результатов дополнительных испытаний и расчетно-исследовательских работ установлен ресурс конструкции «Руслана» в 50 тыс. летных часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.