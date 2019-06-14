РУСЭЛПРОМ представил инновационное электротехническое оборудование для горнорудной промышленности

В Новокузнецке с 4 июня по 7 июня состоялась международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг-2019». Это единственная в России площадка, ориентированная на все отрасли горнорудной промышленности. РУСЭЛПРОМ традиционно принимает участие в данном событии.

В этом году на стенде концерна представили ряд решений для угольной и горнодобывающей промышленности, среди которых модернизированная линейка взрывозащищенных электродвигателей повышенной мощности серий ВАМ, ВРАМ, ВАМС, ВРАМК с новым электромагнитным ядром 8А и классом энергоэффективности IE2, IE3; системы мониторинга взрывозащищенного и общепромышленного оборудования СМ-РЭМ, специально разработанные для контроля вибрационных, тепловых и иных показателей работы электродвигателей, а также продукция для карьерных самосвалов БелАЗ: тяговые электродвигатели ТАД, генераторы СГТ и комплекты тягового оборудования переменно-переменного тока КТЭО, которые обеспечивают повышенную производительность и эффективность работы самосвала, его надежность, безопасность и улучшают качество управления.

Презентацию новых взрывозащищенных электродвигателей проводил технический директор Алексей Зуев. «Современные требования рынка заставляют концерн переходить к более точному ориентированию на конкретного потребителя. Такой подход позволит заказчику иметь двигатель, работающий с максимальной эффективностью по минимальной цене», — подчеркнул он.



Инновационные взрывозащищенные электродвигатели

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Во второй день выставки был торжественно продан самосвал БелАЗ 75585-05, укомплектованный приводом переменно-переменного тока КТЭО производства концерна РУСЭЛПРОМ с двигателем повышенной мощности 1200 л.с. Самосвал будет работать на одном из угольных разрезов компании «Регион-42».

«БелАЗы этой модели в комплекте с приводом переменно-переменного тока нашего производства не уступают по мощностным и динамическим характеристикам мировым компаниям-лидерам Komatsu и Caterpillar», — отметил заместитель руководителя проекта Александр Бычков. На торжественной церемонии вручения самосвала представители РУСЭЛПРОМа и первые лица холдинга БЕЛАЗ достигли стратегических договоренностей по перспективам работы на ключевых горнодобывающих предприятиях региона.