ССК спустила на воду и сдала плавучий причал для Минобороны

30 мая 2019 года на судостроительном заводе «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область, г. Городец) был спущен на воду полутяжелый плавучий металлический причал проекта ПМ61М1.

С 3 по 6 июня на предприятии работала государственная комиссия Министерства обороны РФ. Результатом работы стало подписание Приемного акта на причал.

Причал отправлен на Северный флот к месту постоянного базирования.

Причал металлический проекта ПМ61-М1 — справка:

Длина — 36 м

Ширина — 8,2 м

Высота — 2,2 м

Осадка — 0,55 м

Водоизмещение — 150 т

Ширина проезжей части — 5,1 м