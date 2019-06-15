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Судостроение и судоходство

ССК спустила на воду и сдала плавучий причал для Минобороны

30 мая 2019 года на судостроительном заводе «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область, г. Городец) был спущен на воду полутяжелый плавучий металлический причал проекта ПМ61М1.

  •  © gsverf.ru

С 3 по 6 июня на предприятии работала государственная комиссия Министерства обороны РФ. Результатом работы стало подписание Приемного акта на причал.

Причал отправлен на Северный флот к месту постоянного базирования.

  •  © gsverf.ru

Причал металлический проекта ПМ61-М1 — справка:

Длина — 36 м

Ширина — 8,2 м

Высота — 2,2 м

Осадка — 0,55 м

Водоизмещение — 150 т

Ширина проезжей части — 5,1 м

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https://www.gsverf.ru/news/ID_gosudarstvennaya-komissiya-prinyala-plavuchii-prichal.html

Судоремонтно-судостроительная корпорация, Нижегородская область, Городец, причал, ПМ61М1
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