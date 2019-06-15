ССК спустила на воду и сдала плавучий причал для Минобороны
30 мая 2019 года на судостроительном заводе «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область, г. Городец) был спущен на воду полутяжелый плавучий металлический причал проекта ПМ61М1.
С 3 по 6 июня на предприятии работала государственная комиссия Министерства обороны РФ. Результатом работы стало подписание Приемного акта на причал.
Причал отправлен на Северный флот к месту постоянного базирования.
Причал металлический проекта ПМ61-М1 — справка:
Длина — 36 м
Ширина — 8,2 м
Высота — 2,2 м
Осадка — 0,55 м
Водоизмещение — 150 т
Ширина проезжей части — 5,1 м
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