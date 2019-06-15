«Силовые машины» отгрузили ротор низкого давления турбоагрегата Читинской ТЭЦ-1

«Силовые машины» завершили работы по реконструкции ротора низкого давления (РНД) турбоагрегата Читинской ТЭЦ, после чего ротор весом 16 тонн был отправлен в Забайкальский край автотранспортом.

В ходе работ специалистами Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) была снята карта замеров, визуально отдефектован лопаточный аппарат, проведена пескоструйная обработка и проточены шейки ротора, проточены посадочные поверхности под насадные части новых полумуфт, также изготовленных на ЛМЗ, выполнена динамическая балансировка ротора. Значительная часть работ осуществлена в присутствии представителей ПАО «ТГК-14».

К настоящему моменту, помимо реконструированного РНД, весь объем изготовленного «Силовыми машинами» оборудования поставлен на площадку Читинской ТЭЦ-1. Начало работ по его монтажу запланировано на третий квартал текущего года.

Договор на модернизацию теплофикационной турбины ПТ-60-90/13 Читинской ТЭЦ-1 предусматривает производство комплекта оборудования, в том числе таких крупных узлов как ЦВД, ротор высокого давления и коробка стопорного клапана, а также узлы для модернизации в условиях станции цилиндра среднего и низкого давления. Кроме того, специалисты «Силовых машин» окажут услуги шеф-монтажа.

Ленинградским Металлическим заводом разработан широкий диапазон технических решений, позволяющих в оптимальные сроки и с минимальными затратами выполнять как поузловую модернизацию оборудования с повышением технико-экономических параметров до уровня современных образцов, так и комплектную замену турбин данного типа.

В результате работ теплофикационная паровая турбина мощностью 60 МВт будет переоборудована в тип «ПР» (противодавленческую). Новая проточная часть ЦНД, разработанная конструкторами компании, позволяет в ходе модернизации исключить из работы конденсатор и избежать тепловых потерь, направляя весь пар в теплофикационный отбор.

Реализация проекта повысит надежность отпуска тепловой и электрической энергии ТЭЦ, продлит срок службы оборудования, повысит экономичность Читинской ТЭЦ-1 при работе турбины в режиме противодавления.