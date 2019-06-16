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Экспорт

Предприятие «Накал» поставило оборудование в Испанию, Беларусь и Казахстан

  • Автоматизированная система СУАЗ
  • Автоматизированная система СУАЗ
  •  © nakal.ru

В апреле этого года специалисты службы сервиса «Накал» завершили отладку технологического процесса печи азотирования CGN 14.20/7 на деталях заказчика в Испании (г.Сарагоса). Сегодня это уже 4 печь для химико-термической обработки успешно запущенная и работающая в Испании.

Также в производстве находятся 2 крупногабаритных печи цементации для заказчиков из Казахстана и Беларуси.

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https://www.nakal.ru/news/postavka-pechey-khto-v-ispaniyu--belarus--kazakhstan/

предприятие Накал, экспорт
  • Птичка Грач Птичка Грач
    16.06.1912:13:18

    молодцы     экспорт высокотехнологического оборудования дело достойное

    #1136767
  • Нет аватара nabludatel71
    16.06.1915:26:45

    в Испанию, Беларусь

    У нас страна называется Белоруссия. Или Республика Беларусь, если официально-протокольно.

    #1136791
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