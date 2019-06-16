Предприятие «Накал» поставило оборудование в Испанию, Беларусь и Казахстан



Автоматизированная система СУАЗ

© nakal.ru

В апреле этого года специалисты службы сервиса «Накал» завершили отладку технологического процесса печи азотирования CGN 14.20/7 на деталях заказчика в Испании (г.Сарагоса). Сегодня это уже 4 печь для химико-термической обработки успешно запущенная и работающая в Испании.

Также в производстве находятся 2 крупногабаритных печи цементации для заказчиков из Казахстана и Беларуси.