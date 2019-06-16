Предприятие «Накал» поставило оборудование в Испанию, Беларусь и Казахстан
В апреле этого года специалисты службы сервиса «Накал» завершили отладку технологического процесса печи азотирования CGN 14.20/7 на деталях заказчика в Испании (г.Сарагоса). Сегодня это уже 4 печь для химико-термической обработки успешно запущенная и работающая в Испании.
Также в производстве находятся 2 крупногабаритных печи цементации для заказчиков из Казахстана и Беларуси.
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16.06.1912:13:18
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