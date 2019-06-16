Новые модели спецтехники на базе шасси «Урал NEXT» для МЧС

Как сообщила пресс-служба автозавода «Урал», в начале июня на выставке в Москве были представлены новые модели полноприводной спецтехники, предназначенные для спасателей.

В частности был представлен пожарный автомобиль, изготовленный заводом по производству пожарной спецтехники «Приоритет», Урал NEXT АПС-3,0-40/4 с баком для воды 3000л. и баком для пены 180 л., который собран на базе капотного грузовика Урал NEXT 6×6 с двигателем ЯМЗ-536 Евро-5, мощностью 310 л.с.

Также был показан спецфургон «Урал NEXT» (6×6) производства Нижегородской компании «Фабрика композитов», который может использоваться в качестве передвижной мастерской или лаборатории.

Пожарный автомобиль имеет двухрядную кабину со стальным каркасом, в которой могут разместиться 7 человек, интерьер кабины выполнен из негорючих и противоударных композитных материалов.



НЦПК-40/100-4/400 В1Т

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Автомобиль оборудован пожарным насосом НЦПК-40/100-4/400 производства ЗАО УСПТК Пожгидравлика, устанавливаемым в закрытых отсеках пожарных автомобилей, в которых во время работы обеспечивается положительная температура, предназначеным для подачи пресной воды и водных растворов пенообразователя температурой 30 градусов Цельсия с массовой концентрацией твердых частиц до 0,5% и размером до 3 мм.

По специальному требованию заказчика насос может поставляться в упрощенных вариантах комплектациии, либо с дополнительным оборудованием.