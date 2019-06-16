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Производство

Новые модели спецтехники на базе шасси «Урал NEXT» для МЧС

  •  © uralaz.ru

Как сообщила пресс-служба автозавода «Урал», в начале июня на выставке в Москве были представлены новые модели полноприводной спецтехники, предназначенные для спасателей.

В частности был представлен пожарный автомобиль, изготовленный заводом по производству пожарной спецтехники «Приоритет», Урал NEXT АПС-3,0-40/4 с баком для воды 3000л. и баком для пены 180 л., который собран на базе капотного грузовика Урал NEXT 6×6 с двигателем ЯМЗ-536 Евро-5, мощностью 310 л.с.

Также был показан спецфургон «Урал NEXT» (6×6) производства Нижегородской компании «Фабрика композитов», который может использоваться в качестве передвижной мастерской или лаборатории.

  •  © www.uralaz.ru

  •  © www.uralaz.ru

Пожарный автомобиль имеет двухрядную кабину со стальным каркасом, в которой могут разместиться 7 человек, интерьер кабины выполнен из негорючих и противоударных композитных материалов.

  • НЦПК-40/100-4/400 В1Т
  • НЦПК-40/100-4/400 В1Т
  •  © wiki-fire.org

Автомобиль оборудован пожарным насосом НЦПК-40/100-4/400 производства ЗАО УСПТК Пожгидравлика, устанавливаемым в закрытых отсеках пожарных автомобилей, в которых во время работы обеспечивается положительная температура, предназначеным для подачи пресной воды и водных растворов пенообразователя температурой 30 градусов Цельсия с массовой концентрацией твердых частиц до 0,5% и размером до 3 мм.

По специальному требованию заказчика насос может поставляться в упрощенных вариантах комплектациии, либо с дополнительным оборудованием.

  •  © www.uralaz.ru

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http://www.uralaz.ru/media/news/avtozavod-ural-predstavlyaet-avtomobili-dlya-mchs-na-vystavke-kompleksnaya-bezopasnost-2019/

завод Урал, Фабрика композитов, завод Приоритет, ЗАО УСПТК Пожгидравлика
  • Нет аватара MusclePump
    16.06.1907:56:47

    Клевый УРАЛ.

    #1136732
  • Нет аватара Захарка
    16.06.1909:00:17

    Воу-воу, полегче!    

    P. S. Как же радует, что у нас научились работать над экстерьером…

    #1136742
  • Нет аватара Neptus
    16.06.1912:03:01

    Какой-то идиотизм с названиями начался. Причём тупо по шаблону.

    Урал-NEXT, Газель-NEXT, Тигр-NEXT,…NEXT-UAZ    

    Отредактировано: Neptus~12:05 16.06.19
    #1136765
  • Нет аватара Ильюшин 62
    16.06.1912:15:41

    Красиво

    #1136768
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