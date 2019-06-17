На «ЗиО-Подольск» введен в работу инновационный наплавочный комплекс российского производства





© rosatom.ru В производстве тепловой энергетики ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») введена в эксплуатацию новая автоматизированная установка фирмы Intellectual Robot Systems (Россия) для наплавки труб.

Комплекс работает по технологии «холодный перенос металла» (Сold Metal Transfer, СМТ), не имеющей аналогов в России.

Установка предназначена для выполнения коррозионностойкой наплавки высоконикелевым сплавом на коллекторах различных диаметров. Наплавка осуществляется по спиральной траектории с линейной скоростью 90 см/мин. Оборудование позволяет производить наплавку на трубах диаметром от 38 до 273 мм. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, достаточно высокой жаропрочностью при температурах до 1000 °C и стойкостью к образованию окалины при температурах до 1175 °C.

Наплавочный комплекс приобретен в рамках развития производственное базы, которое осуществляется в связи с расширением продуктовой линейки и ростом загрузки производства.

Для справки:

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» («ЗиО-Подольск») — крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»