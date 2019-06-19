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Производство

LADA приступила к выпуску XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией

  •  © auto.imgsmail.ru

XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию.

Аналогичные агрегаты фирмы Jatco уже давно ставятся на другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Основная особенность трансмиссии — в наличии двухступенчатого редуктора, чтобы облегчить и уменьшить конструкцию. Этот вариатор не боится низких температур, длительных пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает достойную экономичность.

С вариатором состыкован 1,6-литровый атмосферник HR-16 — выпуском этих моторов занимается АВТОВАЗ. Ни снаряженная масса, ни дорожный просвет (215 мм) не изменились. Вдобавок АВТОВАЗ обещает удивить надёжностью — с новым вариатором LADA XRAY Cross прошёл полный цикл тестов, а суммарный пробег составил около миллиона километров.

  •  © lada.ru

К сожалению, на текущий момент АВТОВАЗ умолчал, сколько будет стоить такой кроссовер, пообещав опубликовать прйас-листы немного позднее.

Из технических нюансов добавим следующее. Мощность мотора увеличена со 110 до 113 л.с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Диапазон передаточных отношений вариатора Jatco JF015E — от 3,873 до 0,532, а главная пара — 3,882:1. Точно такая же версия агрегата ставится на модели Renault — Kaptur, Logan Stepway City и Sandero Stepway City.

www.lada.ru/press-releases/116423.html

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https://auto.mail.ru/article/73308-lada_rassekretila_dolgozhdannuyu_novinku_dlya_goroda/

АВТОВАЗ, вариатор, Jatco JF015E, LADA XRAY Cross
  • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
    19.06.1915:57:21

    Великие поздравления ! Ура, дождались, 120 000 тысяч и за новым вариатором .

    Практически все автомобильные вариаторы в мире производит один японский завод Jatco. Производитель дает свою гарантию на вариатор для тех автомобильных брэндов, которые их покупают. Для Ниссан Кашкай эта цифра составляет 120 тысяч км пробега. Сам Ниссан, естественно, дает гарантию меньше: 100 тысяч км .

    Реальный ресурс вариатора по разным оценкам от 130-150 000 км

    #1137596
    • Нет аватара Grave
      19.06.1917:04:53

      Есть экземпляры с 300 тысячным пробегом и более. Надо учитывать что вариатор не любит буксировки и боится перегрева. В остальном ресурс не меньше чем у гидротрансформатора.

      #1137616
      • Нет аватара kerosene
        19.06.1918:17:50

        Меньше. Гидротрансформаторы практически вечные. Недавно отец продал Калдину ST215G выпуска 1999 года. Пробег около 600 тысяч уже. АКПП в норме. Ни один вариатор даже 200 тысяч не переживет.

        #1137648
        • Игорь Аскаров Игорь Аскаров
          19.06.1918:25:35

          Я прошлое авто с вариатором и двигом 2.4 продал на 165 тысячах. Таскал на веревке 2.2 тоны, буксовал, дергал машины тяжелее своей, гонял по зимникам и все норм. У нового хозяина пробег 220, таскал на жесткой сцепке другое авто под 2000 км и все норм. На новом авто пробег под сотку и так же никаких проблем с вариком.

          #1137652
        • Нет аватара Grave
          19.06.1918:25:42

          У вас устаревшая информация. Современные гидротрансформаторы 600 тысяч не проходят, как и современные двигатели не пройдут 1 млн. км.

          #1137654
          • Нет аватара Artemij
            19.06.1918:35:17

            У меня был Ниссан Максима 1996 года с не современным автоматом, кстатит той же Jatco, так он на 270 тыс уже прилично пинался с первой на вторую

            #1137657
  • Нет аватара kerosene
    19.06.1918:19:24

    Мне интересно, почему АвтоВАЗ не ставит наши 7-ступенчатые автоматические коробки КАТЕ?

    #1137649
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    19.06.1921:07:57

    что-ж, я рад за японскую Jatco, у неё увеличился рынок сбыта.

    #1137694
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