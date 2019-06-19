LADA приступила к выпуску XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией

XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию.

Аналогичные агрегаты фирмы Jatco уже давно ставятся на другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Основная особенность трансмиссии — в наличии двухступенчатого редуктора, чтобы облегчить и уменьшить конструкцию. Этот вариатор не боится низких температур, длительных пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает достойную экономичность.

С вариатором состыкован 1,6-литровый атмосферник HR-16 — выпуском этих моторов занимается АВТОВАЗ. Ни снаряженная масса, ни дорожный просвет (215 мм) не изменились. Вдобавок АВТОВАЗ обещает удивить надёжностью — с новым вариатором LADA XRAY Cross прошёл полный цикл тестов, а суммарный пробег составил около миллиона километров.

К сожалению, на текущий момент АВТОВАЗ умолчал, сколько будет стоить такой кроссовер, пообещав опубликовать прйас-листы немного позднее.

Из технических нюансов добавим следующее. Мощность мотора увеличена со 110 до 113 л.с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. Диапазон передаточных отношений вариатора Jatco JF015E — от 3,873 до 0,532, а главная пара — 3,882:1. Точно такая же версия агрегата ставится на модели Renault — Kaptur, Logan Stepway City и Sandero Stepway City.

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