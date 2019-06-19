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Электроника и электротехника

Отечественный разработчик выпускает первый маршрутизатор на процессоре «Байкал-Т1»

  •  © www.nsg.ru

Компания NSG, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, приступила к серийному производству маршрутизаторов серии NSG-3000 на основе процессора Байкал-Т1 (BE-T1000) российской компании «Байкал Электроникс». Таким образом, NSG делает очередной шаг по пути практического импортозамещения, которым она следует уже более 25 лет.

Новая разработка лежит в русле политики на построение суверенного российского Интернета и устранение технологической зависимости от импортных продуктов. Особый интерес она представляет для разработки доверенных систем. Устройство работает под управлением ПО NSG Linux 2.1, поддерживающего современные технологии IP и VPN.

Базовая модель серии, NSG-3060, имеет 6 портов Gigabit Ethernet (в т.ч. 2 комбинированных оптика/медь). Это первый маршрутизатор и одно из первых серийных устройств, разработанных на российском процессоре. Дальнейшие планы предусматривают выпуск модификаций с различным набором проводных и беспроводных портов.

  • Маршрутизатор NSG–3060 Compact
  • Маршрутизатор NSG–3060 Compact
  •  © nsg.ru

Изделия NSG-3060 и NSG-3060 Compact доступны для заказа в настоящее время.

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  • Есть метка на карте
  • NSG
  • 19.06.201922:27
  • 1
сетевое оборудование, суверенный интернет, российский процессор, оборудование российского производства
  • Нет аватара EviLOne
    20.06.1900:47:46

    процессор есть, а вот его обвязка все такая же импортная, так что это не импортозамещение, а проект по поддержанию Байкала, что в принципе не плохо.

    Отредактировано: EviLOne~00:49 20.06.19
    #1137758
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