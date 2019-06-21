«Швабе» представляет инновации для медицины на форуме в Москве

На стенде Минздрава России в рамках Форума социальных инноваций регионов, который проходит с 19 по 21 июня на ВДНХ, холдинг «Швабе» демонстрирует наукоемкие технологии и продукты на их основе для медицины, в том числе телемедицинские решения.

Ключевыми проектами выступают система для больничных палат с интегрированными функциональными блоками «Интегро» и аппаратно-программный комплекс удаленного видеоконсультирования для онлайн-трансляции хода операции или состояния пациента, проведения консультаций врач-врач.

В их разработке участвовали ИТ-специалисты и инженеры «Швабе», специалисты Медицинского научно-образовательного кластера «Трансляционная медицина», якорным учреждением которого является Центр Алмазова, а также представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

На площадке форума холдинг проводит прямую трансляцию из Детского лечебно-реабилитационного комплекса Центра Алмазова в Санкт-Петербурге, где установлена палата «Интегро». Демонстрацию возможностей системы ведет генеральный директор Центра Алмазова и президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

Посетители стенда Минздрава России, где представлена продукция «Швабе», могут в режиме реального времени видеть работу системы в действии и оценить доступность высокотехнологичных решений в области цифровой медицины. Благодаря телемосту между Москвой и Санкт-Петербургом гости форума знакомятся с интерактивной палатой, где находятся роженица и новорожденный, оборудованной современной мультимедийной техникой для оперативного взаимодействия врача и пациента. По расчетам разработчиков, уровень эффективности и безопасности такой палаты примерно на 30% выше обычной.

«Цифровизация — определяющая тенденция современного здравоохранения. Телемедицина и синхронизируемые со смартфоном медицинские девайсы — сегодня в числе самых актуальных направлений. В частности, благодаря новейшим технологиям телемедицины квалифицированную поддержку врачей теперь имеют возможность получать и жители отдаленных населенных пунктов страны. Холдинг готов направить все компетенции и ресурсы на создание в регионах России достойных условий для предоставления качественной и оперативной медицинской помощи. Медицина становится все более ориентированной на комфорт и психоэмоциональное состояние пациента, на упрощение процедуры получения обратной связи от врача. Это особенно важно для родовспомогательных и детских медучреждений», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Среди медицинских девайсов для диагностики и профилактики здоровья сердца холдинг показывает корректор артериального давления АВР-051, а также кардиомонитор CardioQVARK, который в комплектации со смартфоном самостоятельно записывает кардиограмму.

Холдинг также представляет открытую реанимационную систему ОРС-BONO для восстановления жизненно важных функций, лечения и выхаживания новорожденных и УЗИ-сканер «РуСкан 60».