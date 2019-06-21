Строительство первых солнечных электростанций началось в Забайкальском крае

«В Чите приступили к строительству двух первых солнечных электростанций общей мощностью 30 МВт. Их общая стоимость — почти 5 млрд рублей, работы будут осуществляться за счет частных инвестиций группы компаний „Вершина Девелопмент“. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2019 года», — сообщила пресс-служба министерства развития региона.

СЭС будут построены в районе бывшего Камвольно-суконного комбината. Cтанции будут подключены непосредственно к энергосистеме региона. Еще одна подобная СЭС может появиться в 2020-2021 годах в районе Черновских.

Забайкалье, как и соседняя Бурятия, — один из самых солнечных регионов, где количество солнечных дней в году в крае — 282. ГК «Вершина Девелопмент» уже начала строительство трех СЭС общей стоимостью 6,3 млрд рублей в Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах Бурятии.