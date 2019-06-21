Началось производство агрегатов для Ил-114-300

Началось производство отдельных агрегатов нового регионального самолета Ил-114-300 на ВАСО в Воронеже и на «Соколе» в Нижнем Новгороде. Об этом РИА Новости сообщил Генеральный директор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Также он сообщил, что самолет уже имеет заказчиков.

«Это мировая практика — работать с авиакомпаниями на этапе производства самолетов и даже на этапе его разработки, чтобы учесть требования авиакомпаний», — сказал Тарасенко.