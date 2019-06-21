На «ТАНЕКО» получены первые нефтепродукты на установке ЭЛОУ-АВТ-6

На нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» — «ТАНЕКО» началось комплексное опробование установки ЭЛОУ-АВТ-6 с блоком вакуумной перегонки остатка висбрекинга, был получен первый прямогонный бензин.

Расчетная мощность ЭЛОУ-АВТ-6 составляет 6 миллионов тонн сырой нефти в год. На установке будут вырабатываться углеводородный газ, прямогонная бензиновая фракция, керосиновая и дизельная фракции, вакуумный газойль, гудрон.

Все технологическое оборудование благодаря нацеленности «Татнефть» на укрепление сотрудничества с отечественными машиностроителями, было заказано и произведено на российских заводах. Например, колонное оборудование изготовили ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Пензхиммаш»; теплообменное и емкостное оборудование — Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть», ООО «Ижевскхиммаш»; технологические печи — ООО «Алитер-Акси»; электродегидраторы — ЗАО «НЕФТЕХ»; насосное оборудование — ОАО «ЭНА»; вакуумсоздающая система — ООО «НПО «Уфанефтегазмаш». При выборе приборов КИП и, А предпочтение отдано российским изготовителям при наличии аналогов.

После пуска второй установки по первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6 общая проектная мощность НПЗ «ТАНЕКО» увеличится до 14 млн т/год.

Производство по первичной переработке нефти состоит из нескольких блоков, стандартно в его состав входят следующие установки: электрообессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ); атмосферной и вакуумной перегонки нефти (АВТ). В отличие от действующей ЭЛОУ-АВТ-7 в состав новой входят блок стабилизации бензина и промежуточный резервуарный парк для приема, хранения и выдачи сырья объемом 6000 кубометров. В связи с тем, что отказались от использования на печах жидкого топлива, не будет габаритной 150-метровой дымовой трубы.

Генеральным проектировщиком ЭЛОУ-АВТ — 6 является ООО «ИНКО-ТЭК», генеральный подрядчик строительства — ООО «Оргнефтехим-Холдинг». Технологическая схема ЭЛОУ-АВТ-6 выбрана таким образом, чтобы при дальнейшем углублении переработки обеспечить сырьем все установки Комплекса НП и НХЗ.