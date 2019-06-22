Новые модели спецтехники от российской компании



пожарная автоцистерна АЦ 2,7-40 на шасси КАМАЗ 4350

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Компания «Автомастер», являющаяся производителем широкого спектра автоспецтехники: передвижных мастерских, лабораторий, вахтовых автобусов и грузопассажирских автомобилей, автомобилей для службы МЧС, автомобилей для перевозки взрывчатых веществ, спецтехники с крано-манипуляторной установкой, а также автомобилей индивидуального назначения: автоклубов, дезинфекционных установок, бегемотовозов, коневозов и др., представила новые модели спецтехники, а именно пожарную автоцистерну АЦ 2,7-40 на шасси КАМАЗ 43502, каналопромывочную машину ГАЗ 33086, а также маслораздаточную станцию.



Каналопромывочная машина ГАЗ 33086

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Автоцистерна предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарного оборудования и огнетушащих средств, а также для подачи в очаг пожара воды или воздушно-механической пены.

Пожарная автоцистерна АЦ 2,7-40 объемом 2700 л с пенобаком объемом 150 л оснащена центробежным пожарным насосом НЦПН-40/100 с номинальной подачей воды 40 л/с (144 м3/час), предназначенным для подачи воды и водных растворов пенообразователей с температурой до 303 °К (30 °С), плотностью до 1010 кг/м3 и массовой концентрацией взвешенных твердых частиц грунта до 0,5%, при их максимальном размере 3 мм.



Каналопромывочная машина ГАЗ 33086

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Каналопромывочная машина, предназначеная для гидродинамической промывки труб канализации от жировых отложений, илового осадка, прочистки труб от песка, цемента, строительного мусора, отходов производственной деятельности, прочистки ливневой канализации от корней, листвы, ветвей деревьев и бытовых отходов, изготовлена на шасси ГАЗ 33086 с фургоном-мастерской размером2720×2380×1950 ММ, утепленной пенополистиролом толщиной 40 мм и имеющий отопитель.

Машина оснащается бензиновой сварочной электростанцией и баком на 1000 л, а также аппаратом высокого давления и защитным рукавом для работы в колодцах.



МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНЦИЯ ISUZU NP S75LH

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Маслораздаточная станция, имеющая рабочий и пассажирский отсек с возможностью перевозки ремонтной бригады до шести человек, изготовлена на базе шасси ISUZU NP S75LH (по заказу и индивидуальному проекту маслозаправщик может-быть изготовлен на базе шасси со сдвоенной кабиной КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ГАЗ) и предназначена для комплекса работ, направленных на ремонт и обслуживание автотракторной техники, а именно слесарных, грузо-подъемных; газо-резательных, электро-сварочных, масло-заправочных, энерго-обеспечивающих, покрасочно-восстановительных.