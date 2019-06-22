Пройден первый тоннель метро между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов»

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В Москве ударными темпами идёт строительство Большой кольцевой линии метро, которая после завершения строительства станет самой длинной линией Московского метрополитена.

Сегодня на южном участке строящейся линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля длиной 1237 метров от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов», проходка левого тоннеля продолжается. Тоннель построен компанией «ИБТ» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Наталия».

Таким образом, за 6 месяцев этого года проложены уже 10 тоннелей Большой кольцевой линии!