В республике Марий Эл реконструирован завод строительных материалов

20 июня немецкая компания КНАУФ закончила реконструкцию завода строительного гипса в Звениговском районе Республики Марий Эл.

Благодаря современному производству завод готов выпускать в год 65 тысяч тонн гипсового вяжущего и 70 тысяч тонн сухих гипсовых смесей. Предприятие станет крупным налогоплательщиком в бюджеты республики и района.

Общий объем инвестиций в предприятие составил 360 млн рублей, на предприятии создано 29 рабочих мест.

Особенность производства в Звенигово в том, что оно на 98% локализировано. Цеха оснащены отечественным оборудованием, которое работает на местном сырье. При этом все процессы максимально автоматизированы.

В 2016 году компания КНАУФ приобрела Звениговский завод строительного гипса и с тех пор произвела здесь масштабные преобразования.

На территории предприятия создано современное производство сухих строительных смесей общей мощностью 70 тысяч тонн в год;— модернизировано оборудование по изготовлению гипсового вяжущего с увеличением мощности до 65 тысяч тонн в год; — производство приведено к стандартам международной группы КНАУФ.

Особенность этого проекта еще и в том, что впервые кроме завода на Волге строится и причал. Его цель — «парковка» барж с сырьем, которое будет доставляться с расстояния свыше 100 км. Планируется, что за навигацию будет доставляться примерно 6 тыс. тонн грузов. Этого вполне достаточно для обеспечения завода сырьем в течение всего года.

По словам руководителя строительства завода Алесея Рябова, это первый причал, который строит в России КНАУФ. Проект не простой, с точки зрения соблюдения экологического законодательства. Но он выгоден, так как издавна перевозить грузы на воде дешевле, чем другими видами транспорта.

Международная группа КНАУФ — один из мировых лидеров в производстве строительных материалов на основе гипса, активно работающий на территории России, открывая новые предприятия. Выпускаемые под брендом КНАУФ смеси пользуются хорошим спросом в Марий Эл, Чувашии, Татарии, Нижегородской, Ульяновской и Кировской областях.