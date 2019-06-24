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Авиация

«Калашников» создал новый барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет»

  •  © ria.ru

На международном форуме Армия-2019 «Калашников» представил новый высокоточный ударный беспилотный комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ». Его испытания уже завершены.

Это интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.

«После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников — «ZALA Ланцет», — сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».

  •  © ria.ru

Как в свою очередь заявил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.

«В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», — сказал Чемезов.

Ранее на выставке IDEX в Абу-Даби «Калашников» представил дрон-камикадзе «Куб». Однако данный беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона «Ланцет» увеличилась масса полезной нагрузки.

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https://ria.ru/20190624/1555871983.html

Концерн "Калашников", БПЛА
  • Нет аватара Johnny Mnemonic
    24.06.1923:45:40

    это типа харупа, или всеже что-то более мелкое типа гарпии. И непонятно почему не классическая схема самолетная типа утка, а оперение как у ракеты. Хотя нет он ваще мелкий около метра в длинну. Короче это следующий шаг после дрона куб. ТОгда интересно время полета, дальность и как он приземляеться — парашют?

    Интересная штука …

    Отредактировано: Johnny Mnemonic~23:49 24.06.19
    #1139126
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