«Калашников» создал новый барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет»

На международном форуме Армия-2019 «Калашников» представил новый высокоточный ударный беспилотный комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ». Его испытания уже завершены.

Это интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.

«После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников — «ZALA Ланцет», — сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».

Как в свою очередь заявил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.

«В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», — сказал Чемезов.

Ранее на выставке IDEX в Абу-Даби «Калашников» представил дрон-камикадзе «Куб». Однако данный беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона «Ланцет» увеличилась масса полезной нагрузки.