Компания «Щекиноазот» в Тульской области продолжает реализацию крупных проектов

На строительстве установки метанола М-500 к подготовке площадки приступили летом прошлого года.

Воронежская компания ООО «Технология рециклинга» демонтировала все здания, попадавшие в зону строительства, разработан котлован с замещением грунта ПГС — песчано-гравийной смесью. Генеральным подрядчиком здесь выступает та же организация, что строила совмещенный комплекс метанола и аммиака М-450/А-135, — Волгоградская компания «Нефтезаводмонтаж». В данный момент на площадке задействованы более 150 работников генподрядчика.

Проект реализуется в стадии нулевого цикла — железобетонные фундаменты и земляные работы. На данном этапе уже полностью готовы фундаменты под емкости метанола, на стадии 30-процентной готовности по железобетонным конструкциям — центральный пункт управления. Ведется забивка свайных полей под основные мощности, в настоящее время эксплуатируется три сваебойных агрегата, ожидается увеличение их количества.

В ближайшее время планируется заливка фундаментов под АБК, практически готовы они под емкости пожаротушения. Выполнение земляных работ — около 80 процентов. Сейчас в активной стадии — завоз свай для устройства фундаментов. Всего на строительстве М-500 будет забито более 2 тысяч свай.

В рамках строительства ведется сооружение эстакады М-1, которая соединит действующее предприятие - с вновь строящимся производством. Здесь готовность фундаментов — около 60 процентов, железобетонных несущих конструкций каркаса эстакады — 25 процентов. Первые металлоконструкции самой эстакады прибудут на площадку уже в ближайшее время.

Приступили к устройству металлических резервуаров под емкости метанола. Часть фундаментов уже готова под прием металлоконструкций, например, — для электрической подстанции, под молниеприемники и другое. Проект реализуется с жестким соблюдением сроков, строители идут в графике. Работы ведутся постоянно, без выходных, с увеличенным рабочим днем.

На площадке азотной кислоты и аммиачной селитры проведены изыскания, институт работает над проектами.

После прохождения экспертизы, процесс которой идет в два этапа: экспертиза основной части производства и — участка упаковки, готовится рабочая документация. По упаковке она в начале июля уже будет получена, и можно будет приступать к стройке.

Сегодня на территории бывшего 3-го водооборотного цикла идет демонтаж старого оборудования, Воронежское ООО «Технология рециклинга», успешно справившаяся на площадке М-500, сейчас трудится здесь. На остальной площади будущей основной установки демонтажные работы проведены ранее. Силами ООО «ТИСС» ведется перенос с территории ряда водопроводов и канализационных сетей.

Строители ожидают проекты свайных полей, чтобы начать забивку свай, с последующими испытаниями. Пик стройки придется на будущий год. Оборудование для АК/АС заказано, частичное его поступление начнется уже в августе, крупногабаритное придет в феврале.

Самый крупный проект, когда-либо реализовавшийся в ОАО «Щекиноазот», — это карбамид-аммиак.

Ведется подготовка площадки, демонтированы большие объемы старых зданий и сооружений. По тендеру выбрана организация для инженерных изысканий — ООО «Спецгеологоразведка», также знакомая по предыдущим проектам. Условия сложные, площадь по геодезии большая. Результаты изысканий будут переданы в НИИК, Дзержинск, и в ближайшие дни там приступят к изысканиям.