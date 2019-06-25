В Крыму запущено производство микропористого водопроводящего шланга системы орошения
25 июня в крымском пос. Первомайское на территории Первомайского филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» запущена линия по производству микропористого водопроводящего шланга для систем орошения.
Производительность линии рассчитана на производство до двух километров трубки в сутки.
Инвестор из Германии вложил в проект сумму, эквивалентную 20 млн рублей.
Внедрение в процесс агропромышленного производства технологии, применение которой обеспечивает до 70% экономии влаги, особенно актуально на севере Крыма.
Осуществление проекта было начато в 2015 году. Тестирование проекта производилось на опытной базе Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского с 2017 года.
Производственная линия в мае нынешнего года успешно прошла первичные испытания. Сегодня запущено промышленное производство.
Инвестор не собирается останавливаться на достигнутом и реализует в Крыму еще несколько проектов.
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- Сергей Котенко
- 25.06.201917:39
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