В Севастополе новые автобусы вышли на маршруты пассажирских перевозок

На городские маршрутные линии вышло 20 новых автобусов КАВЗ, приобретенных ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по программе некоммерческого лизинга. Транспортные средства укомплектованы необходимым оборудованием, застрахованы, а водители подготовлены и аттестованы.

«Севэлектроавтотранс» находится в активной стадии получения новых автобусов. Так, в этом году приобретены по линии государственной транспортной лизинговой кампании 50 новых транспортных средств. Первые 20 автобусов уже вышли на маршруты. Сегодня на предприятие поступило еще 10 современных автобусов", — сказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

С учетом эксплуатации прошлогодней партии новой техники, специалистами «Севэлектроавтотранса» были выявлены незначительные отклонения в функционировании автобусов. После чего их усовершенствовали на Курганском автобусном заводе.