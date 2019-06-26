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Транспорт и логистика

В Севастополе новые автобусы вышли на маршруты пассажирских перевозок

  •  © sev.gov.ru

На городские маршрутные линии вышло 20 новых автобусов КАВЗ, приобретенных ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по программе некоммерческого лизинга. Транспортные средства укомплектованы необходимым оборудованием, застрахованы, а водители подготовлены и аттестованы.

«Севэлектроавтотранс» находится в активной стадии получения новых автобусов. Так, в этом году приобретены по линии государственной транспортной лизинговой кампании 50 новых транспортных средств. Первые 20 автобусов уже вышли на маршруты. Сегодня на предприятие поступило еще 10 современных автобусов", — сказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

С учетом эксплуатации прошлогодней партии новой техники, специалистами «Севэлектроавтотранса» были выявлены незначительные отклонения в функционировании автобусов. После чего их усовершенствовали на Курганском автобусном заводе.

  •  © sev.gov.ru

  •  © sev.gov.ru

  •  © sev.gov.ru

  •  © sev.gov.ru

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https://sev.gov.ru/info/news/74719/

Крым, Севастополь, общественный транспорт, автобусы, КАВЗ
  • Human RS Human RS
    26.06.1916:16:00

    О! Вот и от КАВЗа впервые в его истории пошли серийные современные низкопольные автобусы     А то в группе ГАЗ он раньше отставал от своих коллег из ЛиАЗа.

    •  © sev.gov.ru

    Отредактировано: Human RS~16:16 26.06.19
    #1139540
  • Нет аватара MusclePump
    26.06.1916:41:30

    Хороший автобус плавный, мягкий и в гору идет не плохо даже если загружен. Говорю это как человек живущий в Севастополе и ездил на нем (9 маршрут), а на у нас как известно горная местность.

    #1139549
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