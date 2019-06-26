На молочном комплексе «Троицкий» в Курской области заработал большой доильный зал

На животноводческом комплексе КРС «Троицкий» (входит в ГК «Агропромкомплектация») в д. Гнездилово Железногорского района Курской области введено в эксплуатацию оборудование большого доильного зала, которое позволит обеспечить более интенсивное доение и повысить производительность объекта.

«Мы запустили основной доильный зал — это оборудование параллельного типа компании DeLaval, предназначенное на 40 доильных мест. Животные новый зал восприняли позитивно, проблем не возникло, ранее они доились в малом доильном зале. Мы продолжаем комплектоваться поголовьем, в ближайшее время ожидается новое поступление животных из Голландии. С увеличением дойного стада будет возрастать нагрузка и на доильный зал, — прокомментировал директор животноводческого комплекса КРС «Троицкий» Иван Умеренков.

«Это третий молочный комплекс КРС Группы. Рассчитан на единовременное содержание 6 тысяч голов животных. Все основные технологические мероприятия, ветеринарные и производственные протоколы исполняются в большом доильном зале, там организованы необходимые расколы, проводится идентификация животных, ведётся учёт по всему поголовью. Большой доильный зал — это сердце комплекса. Запуск нового оборудования позволит в ближайшее время начать полноценную работу комплекса. До конца 2019 года здесь планируется содержание свыше 4 тысяч голов животных, а ожидания по надою в сутки — порядка 43-х тонн», — сообщили в Департаменте молочного и мясного животноводства.

В ближайшее время молочный комплекс «Троицкий» будет полностью введён в эксплуатацию.