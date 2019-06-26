Уралвагонзавод показал на «Армии-2019» новейший мостоукладчик

Омский завод транспортного машиностроения, входящий в корпорацию «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», проходящего с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке, впервые демонстрирует свою новейшую разработку — танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности МТУ-2020. Машина представлена на открытой выставочной площадке Минобороны РФ.

Новейший мостоукладчик МТУ-2020, созданный специалистами «Омсктрансмаша», необходим для установки штурмовых мостов при преодолении во время боя препятствий — оврага или реки. Инженерная гусеничная машина сконструирована на базе танка Т-90МС и управляется экипажем в составе командира и механика-водителя. Все операции выполняются ими непосредственно из боевой машины, защищенной броней, а информация об окружающей обстановке поступает с нескольких камер наблюдения и датчиков.

Сам процесс установки моста через препятствие занимает не более 5 минут.Отличительной чертой МТУ-2020 является мостовая конструкция, которая выполнена из новейших отечественных композитных материалов и достигает в длину 27 м. Такой мост выдерживает боевую технику массой до 60 тонн, а ширина его проезжей части 4,6 м. Для сравнения: мосты в машинах предыдущих поколений делались из стали или алюминия, а их длина не превышала 24-25 м.

«Производство инженерной техники, в том числе мостоукладчиков различной модификации, является одним из основных направлений работы «Омсктрансмаша». Наши конструкторы постоянно работают над усовершенствованием уже существующих моделей, одна из которых и представлена на юбилейном форуме «Армия-2019», — приводит слова генерального директора предприятия Игоря Лобова портал T-Digest.ru.