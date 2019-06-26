Группа «Акрон» ввела в эксплуатацию новый агрегат азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год

Группа «Акрон запустила на своей новгородской площадке новый агрегат по производству азотной кислоты мощностью 135 тыс. тонн в год. Это второй по счету агрегат, построенный на новгородской площадке за последние два года. В начале 2019 года был пущен первый агрегат с аналогичной проектной мощностью — 135 тыс. тонн в год.

Строительство двух новых агрегатов — важная часть инвестиционной программа Группы «Акрон», принятой в 2017 году и основанной на максимизации уже созданного производственного потенциала. С вводом в эксплуатацию обоих агрегатов суммарная мощность производства азотной кислоты увеличилась на 270 тыс. тонн до 1,8 млн тонн в год.

Генеральным проектировщиком проекта строительства агрегатов выступило ООО «Новгородский ГИАП» (входит в Группу «Акрон»).

Ранее отмечалось, что группа намерена инвестировать в развитие своей новгородской площадки свыше $200 млн.

ПАО «Акрон» (Великий Новгород) является ключевым производственным предприятием Группы «Акрон». Помимо него под управлением группы находятся ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область) и ряд других активов.