Концерн «Автоматика» представил новый IP-телефон



Концерн «Автоматика» представил на «Армии-2019» новый IP-телефон

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Концерн «Автоматика» представил IP-телефон «Фотон-Т1» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019». «Фотон-Т1» разработан концерном «Автоматика» и планируется к серийному производству на дочернем предприятии концерна — Башкирском производственном объединении «Прогресс».

"Фотон-Т1″ - телефонный аппарат, работающий по протоколу SIP (международный протокол передачи голосовой информации по IP-сетям). Он предназначен для индивидуального и офисного применения, поддерживает сети с широкополосным трафиком и обеспечивает высокое качество речи, для чего в устройстве предусмотрены полный дуплекс, подавление эха и автоматические регулировки усиления.

Аппарат не содержит специализированных импортных микросхем, его программное обеспечение полностью разработано концерном «Автоматика». Доверенное устройство обеспечивает быстрый старт при включении и препятствует заражению вирусами. Корпус телефонного аппарата может быть изготовлен в антивандальном исполнении по желанию заказчика.

«Фотон-Т1» разработан как составная часть защищенного телекоммуникационного кластера «Фотон-А», новейшего комплекса программно-аппаратных средств, предоставляющих услуги связи на базе IP и интегрированных с сетями классической цифровой и аналоговой телефонии. Элементы кластера могут применяться в ведомственных и корпоративных сетях связи в качестве учрежденческо-производственной автоматизированной телефонной станции, мультиплексоров каналов и потоков, коммутаторов цифровых потоков, коммутаторов Ethernet, систем оперативно-диспетчерской и технологической связи и т. д.

В состав кластера входит доверенная телекоммуникационная система ДТС «Фотон-А» и комплекс абонентских устройств унифицированных коммуникаций «Фотон-КАУУК».

Проводя диверсификацию производства, мы ориентируемся на потребности рынка. Имея высокую компетенцию в вопросах создания средств и систем коммуникации и связи, концерн «Автоматика» готов предложить заказчикам новейшую разработку — защищенный телекоммуникационный кластер. Его элементом является полностью отечественный телефонный аппарат «Фотон-Т1», который в настоящее время проходит сертификацию для подтверждения статуса доверенного устройства.