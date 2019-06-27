В Санкт-Петербурге открыто движение по Усть-Ижорскому шоссе

27 июня открыто движение автомобилей на последнем участке Усть-Ижорского шоссе, где магистраль примыкает к Софийской улице.

Усть-Ижорское шоссе должно разгрузить железнодорожный переезд у станции Славянка, где перед шлагбаумом скапливаются огромные пробки — за сутки у водителей есть лишь около 6 часов, чтобы пересечь пути.

Ранее Смольный заявлял о планах продлить Усть-Ижорское шоссе до Петрозаводского, но в итоге отказался от этого плана.

Работы по строительству трассы, которая соединит Софийскую улицу и поселок Металлострой, компания «Буер» вела с 2011 года. По первоначальному плану дорога должна была быть готова к июню 2015 года, но к этому моменту компания успела освоить лишь 63% стоимости контракта. Через месяц после просрочки контракт с компаний был расторгнут, но в феврале и марте 2016 года город заключил уже два соглашения с «Буером» стоимостью 2,7 млрд рублей — других желающих заканчивать строительство попросту не нашлось.