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Дорожное строительство

В Санкт-Петербурге открыто движение по Усть-Ижорскому шоссе

  •  © www.fontanka.ru

27 июня открыто движение автомобилей на последнем участке Усть-Ижорского шоссе, где магистраль примыкает к Софийской улице.

Усть-Ижорское шоссе должно разгрузить железнодорожный переезд у станции Славянка, где перед шлагбаумом скапливаются огромные пробки — за сутки у водителей есть лишь около 6 часов, чтобы пересечь пути.

Ранее Смольный заявлял о планах продлить Усть-Ижорское шоссе до Петрозаводского, но в итоге отказался от этого плана.

  •  © www.fontanka.ru

Работы по строительству трассы, которая соединит Софийскую улицу и поселок Металлострой, компания «Буер» вела с 2011 года. По первоначальному плану дорога должна была быть готова к июню 2015 года, но к этому моменту компания успела освоить лишь 63% стоимости контракта. Через месяц после просрочки контракт с компаний был расторгнут, но в феврале и марте 2016 года город заключил уже два соглашения с «Буером» стоимостью 2,7 млрд рублей — других желающих заканчивать строительство попросту не нашлось.

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https://www.fontanka.ru/2019/06/27/111/

путепровод, Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    27.06.1919:11:13

    Длина: 3,3 км.

    #1139800
  • Нет аватара UHAHAN
    27.06.1921:54:19

    Я в этой затыке за Рыбацкой как-то 3 часа перед переездом простоял, но я стоял на переезде в сторону Невы. Адское место после 12 ночи.

    #1139839
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