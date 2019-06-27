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Судостроение и судоходство

Корвет «Гремящий» завершил первый этап заводских испытаний

  •  © tvzvezda.ru

Головной корвет «Гремящий» успешно завершил первый этап заводских испытаний. В этот период судостроители закрыли более 50% ходовых удостоверений.

В режиме переменных нагрузок были испытаны главная энергетическая установка, системы связи, навигационное и штурманское оборудование, а также общекорабельные системы и технические средства.

Командир корабля Олег Потапов считает, что «Гремящий» продемонстрировал высокую скорость, хорошую маневренность и управляемость, заявили в пресс-службе ПАО СЗ «Северная верфь».

«Завод доволен результатами испытаний. Неприятных неожиданностей не случилось, оборудование отработало штатно. Есть ряд замечаний, которые мы сейчас устраняем совместно с контрагентами, также есть задачи по подготовке корабля к Военно-морскому параду», — отметил генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.

«Гремящий» передадут Военно-морскому флоту до конца 2019 года. Во второй половине августа его отправят на второй этап заводских ходовых испытаний.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20196271525-Nf3k5.html

Проект 20385 корвет Гремящий, СЗ Северная верфь
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