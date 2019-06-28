Ми-35П получил ракеты «Атака» и бортовой комплекс обороны

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35П предстал на форуме «Армия-2019» в обновленном облике: машина получила новый комплекс вооружения и защиты. Кроме того, установлено современное пилотажно-навигационное оборудование и вертолет может применяться ночью.

Благодаря изменениям в несколько раз выросла огневая мощь Ми-35П.

«Комплекс вооружения оптимизирован и включает: подвижную двух ствольную пушку калибра 23-мм, подвесные пушечные контейнеры, авиабомбы и неуправляемые авиационные реактивные снаряды С-8. Кроме того, появилась возможность установки управляемых противотанковых ракет „Атака-ВМ“ с лазерной системой наведения», — сообщили «РГ» в пресс-службе завода «Роствертол».

На Ми-35П также появился цифровой автопилот, новые средства связи и прицельно-вычислительный комплекс с дальностью обнаружения цели типа «танк» до десяти километров. Как и базовый вертолет, Ми-35П в обновленном облике обладает высокой живучестью. Лобовые стекла кабины экипажа бронированы, бронеплиты установлены в носовой части фюзеляжа, в отсеках двигателя, главного редуктора, гидроблоков и ВСУ.

Кроме того, кабина вертолета оборудована дополнительными многофункциональными индикаторами, которые выдают всю необходимую информацию пилотам. Ми-35П также может быть оборудован бортовым комплексом обороны, который защищает машину от зенитных ракет противника.